Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

Evento esportivo será na Rampa de Ubá Crédito: Andrade Ribeiro

O céu azul de Castelo , no Sul do Espírito Santo, vai ganhar ainda mais cor nos próximos dias. A cidade recebe, a partir deste fim de semana, o Pan-Americano de Parapente, que reunirá cerca de 80 atletas de nove países. Além do espetáculo no ar, o evento já começa a gerar impacto direto na economia local. A expectativa do município é que evento movimente R$ 700 mil durante os dias do campeonato.

Na rede hoteleira, a procura está mais intensa. Um dos hotéis da cidade já opera com cerca de 90% das reservas preenchidas e a expectativa é atingir lotação máxima até o início da competição.

“Até o fim de semana, devemos chegar a 100% de ocupação. Assim que a data do evento foi divulgada, as pessoas entram em contato para garantir a hospedagem”, afirma o recepcionista Ricardo Paes de Sartori, que trabalha num hotel com 56 suítes.

A alta procura é impulsionada não só pelos atletas, mas também pelas equipes técnicas, que somam cerca de 400 pessoas envolvidas na competição. Esse público movimenta diversos setores antes mesmo da primeira decolagem.

Daniel Santolin Campanha e Ricardo Paes de Sartori Crédito: Andrade Ribeiro

O comércio também se prepara para o aumento no fluxo de visitantes. Em uma cafeteria da cidade, os proprietários reforçaram o estoque e já projetam crescimento no faturamento.

O evento atrai muitos turistas e atletas, o que faz a economia girar durante todo o dia e também à noite. Depois das etapas, as pessoas saem para se divertir. Inclusive, há demanda para ampliarmos o funcionamento no período noturno Daniel Santolin Campanha - Empresário

Segundo a Secretaria de Turismo, setores como bares, restaurantes, supermercados e serviços em geral tendem a ser beneficiados, inclusive com a necessidade de reforço na mão de obra.

“A chegada dos turistas beneficia todo o comércio local. Os pilotos consideram Castelo como um dos melhores pontos de parapente do Brasil. Teremos cerca de 10 dias de programação, o que é muito importante para a cidade”, afirma a secretária de Turismo, Léia Nali.

As provas oficiais do Pan-Americano de Parapente começam no dia 13 e seguem até o dia 18, sempre por volta do meio-dia, dependendo das condições do vento.