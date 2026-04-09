Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

O céu azul de Castelo, no Sul do Espírito Santo, vai ganhar ainda mais cor nos próximos dias. A cidade recebe, a partir deste fim de semana, o Pan-Americano de Parapente, que reunirá cerca de 80 atletas de nove países. Além do espetáculo no ar, o evento já começa a gerar impacto direto na economia local. A expectativa do município é que evento movimente R$ 700 mil durante os dias do campeonato.
Na rede hoteleira, a procura está mais intensa. Um dos hotéis da cidade já opera com cerca de 90% das reservas preenchidas e a expectativa é atingir lotação máxima até o início da competição.
“Até o fim de semana, devemos chegar a 100% de ocupação. Assim que a data do evento foi divulgada, as pessoas entram em contato para garantir a hospedagem”, afirma o recepcionista Ricardo Paes de Sartori, que trabalha num hotel com 56 suítes.
A alta procura é impulsionada não só pelos atletas, mas também pelas equipes técnicas, que somam cerca de 400 pessoas envolvidas na competição. Esse público movimenta diversos setores antes mesmo da primeira decolagem.
O comércio também se prepara para o aumento no fluxo de visitantes. Em uma cafeteria da cidade, os proprietários reforçaram o estoque e já projetam crescimento no faturamento.
O evento atrai muitos turistas e atletas, o que faz a economia girar durante todo o dia e também à noite. Depois das etapas, as pessoas saem para se divertir. Inclusive, há demanda para ampliarmos o funcionamento no período noturno
Segundo a Secretaria de Turismo, setores como bares, restaurantes, supermercados e serviços em geral tendem a ser beneficiados, inclusive com a necessidade de reforço na mão de obra.
“A chegada dos turistas beneficia todo o comércio local. Os pilotos consideram Castelo como um dos melhores pontos de parapente do Brasil. Teremos cerca de 10 dias de programação, o que é muito importante para a cidade”, afirma a secretária de Turismo, Léia Nali.
As provas oficiais do Pan-Americano de Parapente começam no dia 13 e seguem até o dia 18, sempre por volta do meio-dia, dependendo das condições do vento.
Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul