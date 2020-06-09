No ES, 260 mil ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda

Receita Federal já pagou a restituição do Imposto de Renda para mais de 15 mil contribuintes no Estado Crédito: Fernando Madeira

Faltando 22 dias para o fim do prazo de declaração do Imposto de Renda , mais de 260 mil contribuintes capixabas ainda não acertaram as contas com o Fisco. Segundo a Receita Federal , 319 mil contribuintes já enviaram os dados, no entanto, a expectativa é que de 580 mil a 600 mil devam apresentar as informações.

Segundo a assessoria de imprensa do órgão, não há informações quanto ao possível novo aumento no prazo de entrega das declarações em virtude do coronavírus. Inicialmente o prazo para a entrega das informações era 30 de abril, mas ele foi expandido para 30 de junho.

O prazo para o envio das declarações continua, mas o pagamento dos lotes já iniciou. O primeiro foi pago no dia 29 de maio e o próximo está previsto para ser pago no dia 30 de junho.

Segundo a Receita, no 1º foram restituídos R$ 2 bilhões para 900 mil contribuintes em todo o Brasil. No Espírito Santo foram R$ 37,3 milhões para um total de 15.652 contribuintes. Ainda não há previsão de quantos serão pagos no segundo lote e qual será o valor a ser restituído.

DATAS DE PAGAMENTO DOS LOTES DE RESTITUIÇÃO

1º lote: 29/05



2º lote: 30/06

3º lote: 31/07

4º lote: 31/08

5º lote: 30/09