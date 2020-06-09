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No ES, 260 mil ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda

Receita Federal estima que de 580 mil a 600 mil contribuintes do Espírito Santo precisam acertar as contas com o Fisco até o final do mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 08:14

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 08:14

Data: 09/01/2020 - ES - Vitória - Novo prédio da Receita Federal, na Avenida Beira Mar, em Vitória - Editoria: Economia - Fernando Madeira - GZ
Receita Federal já pagou a restituição do Imposto de Renda para mais de 15 mil contribuintes no Estado Crédito: Fernando Madeira
Faltando 22 dias para o fim do prazo de declaração do Imposto de Renda, mais de 260 mil contribuintes capixabas ainda não acertaram as contas com o Fisco. Segundo a Receita Federal, 319 mil contribuintes já enviaram os dados, no entanto, a expectativa é que de 580 mil a 600 mil devam apresentar as informações.
Segundo a assessoria de imprensa do órgão, não há informações quanto ao possível novo aumento no prazo de entrega das declarações em virtude do coronavírus. Inicialmente o prazo para a entrega das informações era 30 de abril, mas ele foi expandido para 30 de junho.
O prazo para o envio das declarações continua, mas o pagamento dos lotes já iniciou. O primeiro foi pago no dia 29 de maio e o próximo está previsto para ser pago no dia 30 de junho.

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Tire suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2020

Segundo a Receita, no 1º foram restituídos R$ 2 bilhões para 900 mil contribuintes em todo o Brasil. No Espírito Santo foram R$ 37,3 milhões para um total de 15.652 contribuintes. Ainda não há previsão de quantos serão pagos no segundo lote e qual será o valor a ser restituído.

DATAS DE PAGAMENTO DOS LOTES DE RESTITUIÇÃO

  • 1º lote: 29/05
  • 2º lote: 30/06
  • 3º lote: 31/07
  • 4º lote: 31/08
  • 5º lote: 30/09
Por fim, segundo a Receita, o contribuinte que já fez a declaração poderá acessar o site da Receita Federal do Brasil para consultar o processamento do Imposto de Renda.

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