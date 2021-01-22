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Norte

Navio encalha ao tentar sair de Portocel, em Aracruz

Não há informações de feridos. A Capitania dos Portos está no local e apura a causa do incidente

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 17:12

Luiza Marcondes

Luiza Marcondes

Publicado em 

22 jan 2021 às 17:12
Navio Saga Morus está encalhado na saída de Portocel, em Aracruz
Navio Saga Morus está encalhado na saída de Portocel, em Aracruz, próximo a praia de Barra do RIacho Crédito: Reprodução da internet
Um navio encalhou ao fazer uma manobra para sair do canal de navegação do Portocel, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (22). Não há registro de feridos ou de dano ambiental. A empresa confirmou o incidente e disse que a Capitania dos Portos foi acionada e já está no local. De acordo com a Capitania, ainda não há previsão de quando a embarcação será retirada.
A embarcação encalhada é o Saga Morus. Segundo informações do site Marine Traffic, ele tem bandeira de Hong Kong e havia atracado em Portocel na madrugada de quarta-feira (20), vindo do Porto de Vila do Conde, no Pará. A saída do navio, segundo o site da Praticagem do Espírito Santo, estava programada para as 9h17 da manhã desta sexta. Segundo a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), ele seguiria para Singapura. 
O Marine Traffic também mostra que o navio está parado na saída do porto, na região de Barra do Riacho, em Aracruz.
Duas equipes da Capitania dos Portos - uma por mar e outra por terra - foram enviadas para o local do encalhe. A Marinha informou que o navio não oferece risco à navegação e que não há indícios de danos estruturais ou vazamento de resíduos poluentes. Os tripulantes não se feriram e passam bem.
A Capitania afirmou ainda que instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido. Quando concluído, ele será encaminhado para julgamento no Tribunal Marítimo.

O PORTO

Portocel é um terminal portuário de uso privado especializado no embarque de produtos florestais e referência na exportação de celulose, respondendo pela movimentação de 60% da celulose exportada pelo Brasil.
O porto é uma sociedade entre a Suzano (51%) e a Cenibra (49%), duas das maiores produtoras mundiais de celulose branqueada de fibra curta.

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