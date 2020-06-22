Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça do Trabalho

Mudança em cálculo vai encarecer as indenizações trabalhistas

Maioria dos ministros do TST votou para que a base de cálculo das correções monetárias seja feita pelo IPCA-E e não mais pela TR; indicador do IBGE é mais vantajoso para o trabalhador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 06:00

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 06:00

Carteira de Trabalho e Previdência Social do Ministério do Trabalho
Mudança na base de cálculo trará mais vantagens para o trabalhar que ingressar com uma ação trabalhista Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mudança no cálculo das indenizações poderá aumentar o custo das indenizações trabalhistas pagas pelas empresas em processos judicais. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) quer voltar a usar o  Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é divulgado a cada três meses pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para definir as correções.
A decisão da Corte deve sair na segunda-feira da semana que vem, dia 29 de junho, mas, segundo especialistas, apesar de beneficiar os trabalhadores, a medida terá potencial de afetar fortemente o caixa das corporações neste período de crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus.
A maioria dos ministros, 17 do total de 27 membros, declararam a inconstitucionalidade da TR no julgamento que começou na última segunda-feira (15). Para 16 deles, a aplicação do índice do IBGE é mais vantajoso para o trabalhador e um deles votou contra a TR, mas não indicou qual o índice deveria ser utilizado.
Todos os ministros poderão mudar o voto na sessão marcada para o final de junho. A decisão passará a valer para toda a Justiça do Trabalho. A mudança de cálculo vai impactar entre 20% e 30% no valor final dos débitos trabalhistas, de acordo com especialistas da área.
Tanto a TR quanto o IPCA-E já foram usados como base de cálculo, mas a TR passou a valer desde as mudanças das leis trabalhistas, em 2017. O TST já mudou de posição várias vezes porque a corte se baseia no que é estabelecido em lei. Se houver mudança na legislação, os ministros terão que revisar novamente. Esta é a terceira vez que há revisão na base de cálculo. Acredito que haverá um acréscimo de 20% a 30% no valor final dos débitos trabalhistas, comenta o advogado trabalhista Caio Kuster.

Veja Também

As implicações do home office no trabalho da Justiça

Audiência na Justiça do Trabalho de Vitória é realizada por Whatsapp

600 pessoas devem passar por conciliação na Justiça do Trabalho no ES

A TR foi criada no ano de 1991 e surgiu em meio a um pacote de medidas econômicas chamado de Plano Collor II, durante o governo de Fernando Collor. Ela serve como base de correção da poupança e está em 0% atualmente. Já o IPCA-E  já foi usado como base de cálculo antes da reforma trabalhista e fechou o primeiro trimestre de 2020 em 3,67%.
O trabalhador quando recorre à Justiça trabalhista tem direito à atualização monetária (que hoje é a TR), além de juro de 1% ao mês que incide sobre o valor a ser recebido. Isso quer dizer que, em um ano, o juro aplicado é de 12% sobre o crédito trabalhista, mais a correção monetária.
A mudança no índice vai aumentar o passivo trabalhista das empresas porque, além do juros, haverá aumento do cálculo do índice da atualização monetária. Haverá um impacto no valor final dos débitos trabalhistas, o que pode afetar o caixa das empresas por conta das ações que estão em curso, comenta Kuster.
Um trabalhador com ação no valor de R$ 25 mil, por exemplo, após cinco anos de processo, receberia um correção de R$ 1.055 se o índice utilizado for a TR. Se a base de cálculo fosse o IPCA-E, a correção monetária seria de R$ 7.885, com uma diferença de R$ 6.830 entre os índices.

Veja Também

TST começa a revisar pontos da nova legislação trabalhista

Reforma Trabalhista e a terceira modalidade de contratação

Indenização trabalhista milionária banca leitos de hospitais no ES

Para o advogado trabalhista e professor da UVV, Christiano Menegatti, a TR não reflete o verdadeiro propósito que é um índice monetário. A base utilizada hoje não serve como termômetro porque não reflete o que a inflação apurada no curso do processo. A correção monetária serve para repor essas perdas. O dinheiro de hoje não pode ser comparado daquele de 10 anos atrás, por exemplo, comenta.

ENTENDA A TROCA DE ÍNDICE

  • O IPCA-E passou a ser utilizado para corrigir os atrasados das dívidas judiciais do governo, os chamados precatórios. A decisão foi tomada em março de 2015, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 
  • A partir daí, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) passou a acompanhar a decisão do STF ao determinar o pagamento aos profissionais que ganharam ações contra patrões, mas sem entendimento consolidado sobre o tema.
  • A partir de 2016, o índice usado para correção de débitos trabalhistas era o IPCA-E.
  • Em 2017, a reforma trabalhista do governo de Michel Temer determinou a adoção da TR para corrigir os valores de processos trabalhistas. Antes disso, a referência de cálculo era o IPCA-E.

Veja Também

Crise do coronavírus já responde por 42% das ações trabalhistas no ES

  • A TR foi criada no governo de Fernando Collor para ser usada como base de correção da poupança e seu valor atual é de 0%.
  • Em março de 2020, no acumulado de 12 meses, o IPCA-E fechou em 3,67%. O indicador é divulgado a cada trimestre pelo IBGE..
  • Na sessão do dia 15 de junho de 2020, a maioria dos ministros do TST votou por derrubar a TR e usar um índice mais vantajoso, que é o IPCA-E, segundo indicou grande parte da corte.
  • A decisão final da corte deve sair no dia 29 de junho. Até lá, todos os ministros poderão mudar seus votos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados