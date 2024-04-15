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Minha Casa Minha Vida tem 1,3 mil moradias selecionadas no ES

No âmbito rural, foram 1.128 moradias selecionadas em 41 municípios e, na categoria entidades, 178 unidades habitacionais em três municípios capixabas
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

15 abr 2024 às 18:15

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 18:15

Moradias Minha Casa Minha Vida
Moradias do Minha Casa Minha Vida Crédito: Divulgação/MIDR
O governo federal anunciou mais uma seleção do Minha Casa Minha Vida. Desta vez, as modalidades foram Rural e Entidades e o Espírito Santo foi contemplado com 1.306 unidades habitacionais do programa. 
O resultado da seleção foi anunciado pelo governo federal na última quarta-feira (10). Essas modalidades garantem moradia tanto para comunidades urbanas organizadas quanto para grupos específicos, como agricultores familiares, povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombos rurais e povos tradicionais que residem em áreas rurais.
No âmbito rural, foram 1.128 moradias selecionadas em 41 municípios. Essa modalidade subsidia a produção ou a melhoria de unidades habitacionais para agricultores familiares, trabalhadores rurais e famílias residentes em área rural.
Na modalidade entidades, 178 moradias foram selecionadas em três municípios capixabas. Essa linha de atendimento concede financiamento subsidiado a pessoas físicas para produção de residências em áreas urbanas. As entidades devem estar organizadas por meio de instituições privadas sem fins lucrativos.
Minha Casa Minha Vida tem 1,3 mil moradias selecionadas no ES
Levando em conta as duas modalidades, Guaçuí e Vila Velha lideram entre os municípios com o maior número de unidades selecionadas no Espírito Santo, com 100 moradias em cada cidade. Nova Venécia (97), Iúna (78) e São Gabriel da Palha (69) completam a lista dos cinco municípios com mais residências previstas.

Brasil

Em todo o Brasil, são mais de 112,5 mil moradias selecionadas pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV) nas modalidades Rural e Entidades. Elas vão beneficiar mais de 440 mil pessoas. O investimento total anunciado é de R$ 11,6 bilhões.
Na divisão por região, o Nordeste concentra o maior número de unidades habitacionais nas duas modalidades, com 64.488 distribuídas entre os nove Estados. O Norte do país foi contemplado com 16.274 moradias. A região Sudeste aparece com 14.140 unidades, seguida pelo Sul, com 9.397, e pelo Centro-Oeste, com 9.054 moradias.
Entre os Estados, na modalidade Entidades, São Paulo lidera com o maior número de unidades habitacionais, com 5.564. Bahia e Rio Grande do Sul aparecem na sequência, com 4.221 e 2.783 moradias, respectivamente. Já na linha Rural, o Maranhão lidera com 13.715, seguido pela Bahia, com 10.729 e pelo Pará, com 7.235.

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