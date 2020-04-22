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Coronavírus

Marcopolo anuncia retorno parcial das atividades em São Mateus

Fábrica de carrocerias de ônibus informou que cerca de 80% dos funcionários retomarão os trabalhos, a partir desta quarta-feira (22), na unidade do Norte do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 17:11

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 17:11

Marcopolo/Volare: unidade de São Mateus
Marcopolo/Volare: unidade de São Mateus Crédito: Marcopolo/Divulgação
A Marcopolo, empresa que fabrica carrocerias de ônibus, anunciou nesta quarta-feira (22) o retorno parcial das atividades no polo de São Mateus, Norte do Espírito Santo. De acordo com informações divulgadas pela companhia, aproximadamente 80% dos colaboradores retornarão ao trabalho a partir desta quarta.
Os funcionários do polo de São Mateus estavam com as atividades paralisadas desde o dia 23 de março, quando a empresa anunciou férias coletivas gerais em todo o Brasil, devido ao avanço da pandemia do coronavírus. A medida afetou cerca de 500 funcionários apenas no Estado. 
As atividades também foram retomadas no polo do Rio de Janeiro, mas com apenas 50% do efetivo retornando ao trabalho.
"Em sequência ao Fato Relevante divulgado em 19 de março de 2020, (a Marcopolo) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que retomou parcialmente as atividades em suas plantas industriais localizadas em São Mateus, ES, e Rio de Janeiro, RJ, com retorno ao trabalho de aproximadamente 80% e 50% dos colaboradores de cada operação, respectivamente", afirmou a nota da Marcopolo.

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