Marcopolo anuncia retorno parcial das atividades em São Mateus

A Marcopolo, empresa que fabrica carrocerias de ônibus, anunciou nesta quarta-feira (22) o retorno parcial das atividades no polo de São Mateus, Norte do Espírito Santo. De acordo com informações divulgadas pela companhia, aproximadamente 80% dos colaboradores retornarão ao trabalho a partir desta quarta.
Os funcionários do polo de São Mateus estavam com as atividades paralisadas desde o dia 23 de março, quando a empresa anunciou férias coletivas gerais em todo o Brasil, devido ao avanço da pandemia do coronavírus. A medida afetou cerca de 500 funcionários apenas no Estado.
As atividades também foram retomadas no polo do Rio de Janeiro, mas com apenas 50% do efetivo retornando ao trabalho.
"Em sequência ao Fato Relevante divulgado em 19 de março de 2020, (a Marcopolo) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que retomou parcialmente as atividades em suas plantas industriais localizadas em São Mateus, ES, e Rio de Janeiro, RJ, com retorno ao trabalho de aproximadamente 80% e 50% dos colaboradores de cada operação, respectivamente", afirmou a nota da Marcopolo.