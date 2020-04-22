Marcopolo anuncia retorno parcial das atividades em São Mateus

Marcopolo/Volare: unidade de São Mateus Crédito: Marcopolo/Divulgação

A Marcopolo, empresa que fabrica carrocerias de ônibus, anunciou nesta quarta-feira (22) o retorno parcial das atividades no polo de São Mateus, Norte do Espírito Santo. De acordo com informações divulgadas pela companhia, aproximadamente 80% dos colaboradores retornarão ao trabalho a partir desta quarta.

Os funcionários do polo de São Mateus estavam com as atividades paralisadas desde o dia 23 de março, quando a empresa anunciou férias coletivas gerais em todo o Brasil, devido ao avanço da pandemia do coronavírus . A medida afetou cerca de 500 funcionários apenas no Estado.

As atividades também foram retomadas no polo do Rio de Janeiro, mas com apenas 50% do efetivo retornando ao trabalho.