Marca de café agrada a capixabas com aroma e sabor

Com uma variedade de notas para os paladares mais apurados, o café 3Corações conquistou os capixabas Crédito: Divulgação

Cafés para o dia a dia, gourmet, raros, drip coffee (filtrados direto na xícara a qualquer hora e em qualquer lugar), capuccinos, em cápsulas, solúveis, café com leite e até acessórios. Para quem aprecia a bebida, a apresentação é apenas um detalhe.

E desse segmento, o Grupo 3Corações entende bem e os consumidores reconhecem a qualidade de seus produtos. Prova desse sucesso que mistura aroma e sabores é o primeiro lugar na categoria “Café” do prêmio Marcas de Valor A Gazeta.

Oferecendo uma variedade de notas para os paladares mais apurados, o café 3Corações conquistou os capixabas, mas é também uma marca que pode ser encontrada em todo o Brasil e vários países da América Latina.

Da área de Gestão de Marketing do Grupo 3Corações, Anderson Spada avalia que o Marcas de Valor é um grande reconhecimento para o trabalho que o time da empresa faz durante todo o ano.

“Acreditamos que o café é a bebida do brasileiro, independentemente de classe social e de regionalidade, e é relevante em todos os cantos: para os capixabas, gaúchos, paulistas, mineiros, pernambucanos.”

Para o brasileiro que ama a bebida de variadas formas e tem diferentes hábitos e realidades de bolso, afirma Spada, a empresa oferece a maior marca de café filtrado e capuccino do Brasil. Além disso, apresenta a solução TRES, de máquinas e cápsulas, que garante qualidade e diversidade na xícara e praticidade.

“Nossa visão considera o respeito total pelos amantes de cafés, oferecendo sempre o melhor para cada necessidade e nossa razão é fazer café com o coração. Acreditamos que este reconhecimento é resultado de uma construção de longo prazo do nosso propósito. Essas diretrizes se refletem em todo nosso plano de comunicação nas diferentes interfaces com o consumidor”, explica o gestor de Marketing.