IPAJM: sem recadastramento, 2 mil segurados têm pagamento suspenso

IPAJM, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Banestes, e a atualização de dados cadastrais na página www.ipajm.es.gov.br. Para o benefício ser restabelecido, de acordo com edital publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (14), a pessoa deve fazer as duas etapas do registro: prova de vida, comparecendo a uma das agências do, e a atualização de dados cadastrais na página www.ipajm.es.gov.br.

Caso o segurado se recadastre até o próximo dia 27 será restabelecido o pagamento em folha suplementar de 11 de novembro. Já efetuando a regularização a partir do dia 28 de outubro, o pagamento somente entrará na folha do mês subsequente à regularização.

A lista dos que tiveram o pagamento suspenso pode ser conferida no site do IPAJM.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para se recadastrar, o beneficiário deve comparecer a uma das agências do Banestes munido de documento de identificação com foto como: carteira de identidade (RG) ou de habilitação (CNH) e número funcional. Após o término do procedimento, a pessoa recebe um comprovante entregue pelo atendente do banco.

Para fazer a atualização de dados cadastrais, basta acessar o site www.ipajm.es.gov.br e entrar no banner intitulado "Recadastramento 2019". Ao final desse processo será emitido recibo para atestar a conclusão da atualização.