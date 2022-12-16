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Marcas de Valor 2022

Home center reforça conexão e atendimento digital no Estado

Leroy Merlin foca multicontato: quer que cliente possa comprar onde, como e da forma que preferir. É o conceito omnichannel em destaque

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 00:14

Publicado em 

16 dez 2022 às 00:14
Artigos para os diversos ambientes da casa podem ser encontrados na unidade da empresa no Espírito Santo, no bairro Goiabeiras
Artigos para os diversos ambientes da casa podem ser encontrados na unidade da Leroy Merlin no Espírito Santo, no bairro Goiabeiras Crédito: Leroy Merlin/Divulgação
No Estado há apenas três anos, a rede de varejo multinacional Leroy Merlin já se destaca como uma Marca de Valor para os capixabas. A companhia prepara novidades em 2023 para o Espírito Santo, onde tem uma megaloja instalada em Vitória.
“Seguiremos nosso projeto de ampliação da presença digital em todo o Estado, com o objetivo de promover, cada vez mais, a melhoria da experiência e jornada do cliente. Queremos atender a todo o público capixaba com a máxima qualidade, para que ele possa comprar onde, como e da forma que preferir”, afirma o diretor da Leroy Merlin Vitória, Fernando Bittencourt Franco.
Segundo ele, o Brasil é uma praça muito relevante para a Leroy Merlin. Por isso, complementa, a companhia pretende seguir investindo no país e dispõe de uma estratégia consistente nessa frente para os próximos anos.
“Entendemos que nossos investimentos voltados para os ambientes físicos e digitais têm nos ajudado a consolidar nossa presença no dia a dia das pessoas, e estamos empenhados em continuar ampliando nossas ações para que estejamos cada vez mais próximos de nossos clientes”, avalia o diretor.
A varejista utiliza uma estratégia de atuação omnichannel, isto é, em que o cliente pode escolher de qual forma deseja comprar e ser atendido – seja nas lojas físicas, seja no e-commerce, seja por meio do “clique e retire”, entre outras modalidades.
"Buscamos sempre estar atualizados com as principais tendências do mercado varejista, com o objetivo de tornar a vida de nossos clientes mais simples. Eles podem escolher a melhor forma de interagir com a loja e adquirir os produtos e serviços de que necessitam. Pensando nisso, neste ano inauguramos o drive-thru, que conta com materiais básicos de reforma e construção visando a agilizar a compra, otimizando o tempo do cliente e melhorando sua experiência de compra."
Fernando Bittencourt Franco - Diretor da Leroy Merlin Vitória
“Buscamos sempre estar atualizados com as principais tendências do mercado varejista, com o objetivo de tornar a vida de nossos clientes mais simples. Eles podem escolher a melhor forma de interagir com a loja e adquirir os produtos e serviços de que necessitam. Pensando nisso, neste ano inauguramos o drive-thru, que conta com materiais básicos de reforma e construção visando a agilizar a compra, otimizando o tempo do cliente e melhorando sua experiência de compra”, revela Fernando.

Espaços decorados seguem tendência

A Leroy Merlin, que na Capital ocupa uma área de 15 mil metros quadrados no bairro Goiabeiras, é uma opção para quem gosta de conferir tendências de decoração. São milhares de itens para o lar, divididos em 15 seções: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas.
Fernando Bittencourt Franco, diretor da Leroy Merlin Vitória
Fernando Bittencourt Franco, diretor da Leroy Merlin Vitória, cita diferenciais e atrativos da empresa no mercado Crédito: Leroy Merlin/Divulgação
"Nossos clientes vão às nossas lojas para relaxar e pensar em possibilidades para a melhora do seu lar. Além de encontrarem tudo de que precisam, encontram o que almejam”, comenta o diretor.
Na unidade de Vitória, foram desenvolvidos novos espaços decorados para ajudar a inspirar os consumidores. São áreas que reproduzem ambientes internos e externos para o lar, com diversas opções de peças e soluções que estão alinhadas às principais tendências de decoração.
“Nós colocamos nosso cliente no centro de nossa estratégia. Sempre prezamos pelo melhor atendimento 360 – antes, durante e após a compra – para acompanhar nosso consumidor em toda a sua jornada de compra”, conclui Fernando.

Investimentos

Inaugurado em dezembro de 2019, o home center da Leroy Merlin em Vitória recebeu investimento em torno de R$ 60 milhões.
A megaloja tem um galpão com 15.727 metros quadrados de área construída e estacionamento com capacidade para 338 automóveis e 11 motos.
Há 24 anos no Brasil, a empresa é parte integrante do Grupo ADEO, terceiro maior do setor de materiais de construção no mundo, e está presente em 13 Estados brasileiros. São 45 lojas em grandes formatos e duas unidades no modelo express.

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