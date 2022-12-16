Home center reforça conexão e atendimento digital no Estado

Artigos para os diversos ambientes da casa podem ser encontrados na unidade da Leroy Merlin no Espírito Santo, no bairro Goiabeiras Crédito: Leroy Merlin/Divulgação

No Estado há apenas três anos, a rede de varejo multinacional Leroy Merlin já se destaca como uma Marca de Valor para os capixabas. A companhia prepara novidades em 2023 para o Espírito Santo, onde tem uma megaloja instalada em Vitória.

“Seguiremos nosso projeto de ampliação da presença digital em todo o Estado, com o objetivo de promover, cada vez mais, a melhoria da experiência e jornada do cliente. Queremos atender a todo o público capixaba com a máxima qualidade, para que ele possa comprar onde, como e da forma que preferir”, afirma o diretor da Leroy Merlin Vitória, Fernando Bittencourt Franco.

Segundo ele, o Brasil é uma praça muito relevante para a Leroy Merlin. Por isso, complementa, a companhia pretende seguir investindo no país e dispõe de uma estratégia consistente nessa frente para os próximos anos.

“Entendemos que nossos investimentos voltados para os ambientes físicos e digitais têm nos ajudado a consolidar nossa presença no dia a dia das pessoas, e estamos empenhados em continuar ampliando nossas ações para que estejamos cada vez mais próximos de nossos clientes”, avalia o diretor.

A varejista utiliza uma estratégia de atuação omnichannel, isto é, em que o cliente pode escolher de qual forma deseja comprar e ser atendido – seja nas lojas físicas, seja no e-commerce, seja por meio do “clique e retire”, entre outras modalidades.

"Buscamos sempre estar atualizados com as principais tendências do mercado varejista, com o objetivo de tornar a vida de nossos clientes mais simples. Eles podem escolher a melhor forma de interagir com a loja e adquirir os produtos e serviços de que necessitam. Pensando nisso, neste ano inauguramos o drive-thru, que conta com materiais básicos de reforma e construção visando a agilizar a compra, otimizando o tempo do cliente e melhorando sua experiência de compra." Fernando Bittencourt Franco - Diretor da Leroy Merlin Vitória

“Buscamos sempre estar atualizados com as principais tendências do mercado varejista, com o objetivo de tornar a vida de nossos clientes mais simples. Eles podem escolher a melhor forma de interagir com a loja e adquirir os produtos e serviços de que necessitam. Pensando nisso, neste ano inauguramos o drive-thru, que conta com materiais básicos de reforma e construção visando a agilizar a compra, otimizando o tempo do cliente e melhorando sua experiência de compra”, revela Fernando.

Espaços decorados seguem tendência

A Leroy Merlin, que na Capital ocupa uma área de 15 mil metros quadrados no bairro Goiabeiras, é uma opção para quem gosta de conferir tendências de decoração. São milhares de itens para o lar, divididos em 15 seções: materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardim, ferragens, organização, pintura, decoração, pisos laminados e vinílicos, iluminação e cozinhas.

Fernando Bittencourt Franco, diretor da Leroy Merlin Vitória, cita diferenciais e atrativos da empresa no mercado Crédito: Leroy Merlin/Divulgação

"Nossos clientes vão às nossas lojas para relaxar e pensar em possibilidades para a melhora do seu lar. Além de encontrarem tudo de que precisam, encontram o que almejam”, comenta o diretor.

Na unidade de Vitória, foram desenvolvidos novos espaços decorados para ajudar a inspirar os consumidores. São áreas que reproduzem ambientes internos e externos para o lar, com diversas opções de peças e soluções que estão alinhadas às principais tendências de decoração.

“Nós colocamos nosso cliente no centro de nossa estratégia. Sempre prezamos pelo melhor atendimento 360 – antes, durante e após a compra – para acompanhar nosso consumidor em toda a sua jornada de compra”, conclui Fernando.

Investimentos

Inaugurado em dezembro de 2019, o home center da Leroy Merlin em Vitória recebeu investimento em torno de R$ 60 milhões.

A megaloja tem um galpão com 15.727 metros quadrados de área construída e estacionamento com capacidade para 338 automóveis e 11 motos.