Grupo navega por novos mercados para dobrar de tamanho em 5 anos

Viagens em cruzeiro são uma das atividades do novo ramo de atuação do Grupo Águia Branca Crédito: Divulgaçao

De um único ônibus a um Grupo com forte atuação no setor de transporte e logística capixaba, a Águia Branca foi se transformando ao longo de seus mais de 75 anos de história. Hoje, o conglomerado é considerado um dos maiores da área no Brasil e está diante de uma meta ousada, a de dobrar de tamanho em cinco anos.

Fundado em 1946, o Grupo Águia Branca atua em todo o país nos serviços de transporte de passageiros, logística dedicada, transporte de carga, aluguel de veículos leves (corporativo e pessoal) e pesados, terceirização de frotas, plataforma de mobilidade e comércio de veículos.

O presidente Renan Chieppe destaca que a empresa familiar tem seus olhos voltados para o profissionalismo. “Construímos nossa história sobre três fortes pilares: estratégia, inovação e pessoas. Analisamos e estudamos mercado, diversificamos negócios, e todas essas ações, juntas, nos permitiram chegar aonde estamos”, enfatiza.

Essa perspectiva forneceu segurança para que o Grupo traçasse a meta de dobrar de tamanho. “Elaboramos um estudo, o Reflexão Estratégica, cujo objetivo é fazer com que o Grupo cresça 100% em cinco anos. Esse plano inclui crescimento orgânico em todas as divisões do Grupo e também aquisições e diversificação do portfólio, segmentado em três divisões de negócios: transporte de passageiros, logística e comércio de veículos”, explica.

Renan Chieppe: "Existe no Grupo toda uma preocupação que extrapola o ambiente corporativo" Crédito: Águia Branca/Divulgação

Dentro dessa meta, o conglomerado divulgou, no segundo semestre deste ano, a aquisição do controle acionário da Agaxtur, uma das empresas que mais comercializam cruzeiros marítimos no Brasil.

“Adquirimos 70% do capital da tradicional empresa de viagens e turismo como parte do plano de expansão. É uma empresa com excelente posição no mercado e muito potencial de expansão em todas as regiões do Brasil. Nossa ideia é desenvolver a empresa em um forte crescimento orgânico. Enfim, temos muitos planos para colocar em prática em 2023”, contextualiza.

Negócios

Além da Viação Águia Branca, a primeira empresa, e da Vix Logística, uma das maiores companhias de transporte do país, o Grupo Águia Branca representa no Espírito Santo marcas como Toyota, Jeep e BYD.

“Existe no Grupo toda uma preocupação que extrapola o ambiente corporativo. Temos um programa de engajamento social, a Amigab, que nos possibilita um olhar mais cuidadoso com o outro. Inauguramos em 2019 a Reserva Ambiental Águia Branca, uma área preservada de Mata Atlântica com área superior a 2.200 hectares, que protege mais de 800 espécies de plantas e animais. Lançamos em 2021 nosso primeiro projeto voltado à geração de energia limpa, a AB Energias Renováveis, consórcio formado pelas empresas do Grupo no Espírito Santo e em Minas Gerais, cuja finalidade é gerar energia solar para atender às necessidades do próprio Grupo nos dois Estados”, enumera Renan Chieppe.

A Reserva Ambiental Águia Branca, com área superior a 2.200 hectares, protege mais de 800 espécies de plantas e animais Crédito: Leonardo Merçon/Águia Branca/Divulgação

Nesta edição do Marcas de Valor, a Águia Branca atingiu o primeiro lugar na categoria “Grupo Empresarial”. Para o presidente, isso é resultado do envolvimento dos responsáveis pela marca com o trabalho realizado na empresa.

"Entendo que as nossas marcas, a nossa reputação, os projetos nos quais nos envolvemos, para além de todo o nosso cuidado com os negócios em si, fazem com que os capixabas reconheçam o Grupo Águia Branca como uma marca de valor." Renan Chieppe - Presidente do Grupo Águia Branca

Sobre a busca do diferencial diante das novas metas e da capilaridade do Grupo, Chieppe aponta a inovação e a preocupação com as pessoas como elementos geradores de bons resultados.