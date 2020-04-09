Grande Vitória registra inflação de 0,12% em março, segundo o IBGE

Tomate foi um dos itens que mais subiu de preço em março Crédito: Reprodução | Pixabay

A inflação na Grande Vitória foi de 0,12% em março em relação ao mês anterior, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . No país, o indicador ficou em 0,07%, o menor resultado para o período desde o início do Plano Real.

Em março de 2019, a taxa havia sido de 0,75%. O índice acumula no ano alta de 0,53% e, nos últimos 12 meses, de 3,30%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, três tiveram deflação em março.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 3 a 30 de março de 2020 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de janeiro a 2 de março de 2020 (base).

Em virtude da pandemia da Covid-19, o IBGE suspendeu, no dia 18 de março, a coleta presencial de preços. A partir dessa data, os preços passaram a ser coletados por outros meios, como pesquisas em sites de internet, por telefone ou e-mail.