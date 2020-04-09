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Grande Vitória registra inflação de 0,12% em março, segundo o IBGE

No país, preços subiram apenas 0,07%. Por causa da pandemia, instituto mudou metologia de coleta dos dados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 17:09

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 17:09

Alimentos puxaram a inflação para baixo em setembro
Tomate foi um dos itens que mais subiu de preço em março Crédito: Reprodução | Pixabay
A inflação na Grande Vitória foi de 0,12% em março em relação ao mês anterior, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No país, o indicador ficou em 0,07%, o menor resultado para o período desde o início do Plano Real.
Em março de 2019, a taxa havia sido de 0,75%. O índice acumula no ano alta de 0,53% e, nos últimos 12 meses, de 3,30%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, três tiveram deflação em março.

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Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 3 a 30 de março de 2020 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de janeiro a 2 de março de 2020 (base).
Em virtude da pandemia da Covid-19, o IBGE suspendeu, no dia 18 de março, a coleta presencial de preços. A partir dessa data, os preços passaram a ser coletados por outros meios, como pesquisas em sites de internet, por telefone ou e-mail.
Na Grande Vitória, segundo a pesquisa, as principais altas foram nos itens de alimentação, como o tomate, que ficou 49,9% mais caro; a cebola (24,19%) e a manga (18,33%) mais caro.

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