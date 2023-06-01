Feira gratuita de inovação do Sebrae traz oficinas e robôs a Vitória

A Praça do Papa, em Vitória, vai receber um dos maiores eventos da área de inovação do Estado, o ESX – Espírito Santo Innovation Experience, realizado pelo Sebrae-ES, que acontece a partir desta sexta-feira (2) e segue até domingo (4). As inscrições podem ser feitas no site https://esx.com.es/.

A programação vai reunir diversos nomes locais, nacionais e internacionais ligados à inovação, negócios e mercado, como Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood; Kim Farrell, Executiva do TikTok no Brasil; e Gisele Paula, CEO e Fundadora do Instituto Cliente Feliz e Cofundadora do Reclame Aqui.

Unidade Móvel Smart Lab do Senac-ES: carreta com recursos de alta tecnologia será lançada em feira de inovação Crédito: Tiago Almeida

Palestras e painéis que colocam a inovação no centro do debate vão acontecer nos cinco espaços temáticos: Arena do Conhecimento, Start, Rocket, Conexão e SebraeLab.

A feira ainda vai oferecer, aos visitantes, oficinas de programação, robótica e games em espaços de interação, como o Talentos do Amanhã, Robótica e Arena Game. Também faz parte do evento a apresentação de sete robôs e máquinas inteligentes. E para os fãs de jogos, games de 13 desenvolvedores capixabas estarão liberados durante todo o evento.

Mais de 80 startups vão expor seus produtos e serviços, com oportunidades de apresentarem soluções para a sociedade como um todo e eempreendedores. Também haverá outros 18 expositores, como academia, instituições públicas e privadas e hubs de inovação, além de 15 fornecedores para startups.

Entre as novidades está o lançamento da Smart Lab do Senac-ES, uma unidade móvel totalmente dedicada à tecnologia e educação. Trata-se de uma carreta que custou quase R$ 2 milhões e conta com recursos de alta tecnologia para ampliar o atendimento da instituição em todo o Espírito Santo.

A unidade foi equipada com equipamentos de TV tela plana, lousa digital, projetor, impressora 3D, óculos de realidade virtual, notebooks, mesas digitalizadoras, câmeras fotográficas, drones, entre outros para oferecer ensino, qualificação e profissionalização voltados para cursos de tecnologia, gestão e inovação.

Unidade Móvel Smart Lab do Senac-ES: carreta com recursos de alta tecnologia será lançada em feira de inovação Crédito: Tiago Almeida

“O ESX é o espaço de conexão entre o ecossistema de inovação capixaba e a sociedade, oferece aos visitantes uma oportunidade de contato com novas tendências, com o que vem sendo feito de mais moderno mundo afora e o que está sendo produzido por aqui de forma inovadora, pelos atores das cinco hélices que compõem o nosso ecossistema de inovação: academia, empresas, entes de governos, instituições e as startups”, enfatiza o diretor técnico do Sebrae-ES, Luiz Toniato.

"Será possível perceber, no evento, o quanto já avançamos, e o grande potencial que ainda temos para crescer e alcançar grandes resultados, na perspectiva de colocar o Espírito Santo entre os cinco Estados mais inovadores do Brasil. Além de tudo isso, possibilita um bom ambiente para geração de negócios, colaboração e networking" Luiz Toniato - diretor técnico do Sebrae-ES