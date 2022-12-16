Espetáculo em grande estilo para premiar as marcas com melhor atuação

O palco do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, recebeu os representantes das empresas que conquistaram o coração dos consumidores capixabas Crédito: Cloves Louzada

Senhoras e senhores, respeitável público… abrem-se as cortinas! Foi em uma noite de espetáculo que os vencedores do Marcas de Valor A Gazeta 2022 receberam os troféus para coroar um ano de muito trabalho e dedicação. Com o tema “Toda grande atuação merece ser reconhecida”, o evento deste ano, realizado no último dia 7 de dezembro, foi inspirado no universo teatral para homenagear as grandes estrelas da edição.

O palco do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, recebeu os representantes das empresas que conquistaram o coração dos consumidores capixabas não somente com seus produtos e serviços, mas também, e principalmente, com os seus valores.

Em uma cerimônia conduzida pelos apresentadores da TV Gazeta Rafaela Marquezini e Diego Araújo, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, fez o discurso de abertura destacando a importância da parceria com essas marcas ao longo de todo o ano.

"A Rede Gazeta não faz nada sozinha, sempre tem vocês junto. Estava pensando na quantidade de coisas que aconteceram em 2022, e foi um ano tão intenso que há coisas que parecem que foram no ano passado. Inauguramos o nosso hub de inovação, registramos o crescimento enorme da nossa audiência, as rádios retomaram fôlego pós-pandemia, e ainda ganhamos o prêmio da Globo de melhor programa local do Brasil, com o ‘Em Movimento’. Nada disso aconteceria sem parceiros estratégicos como as marcas de valor que estão aqui" Marcello Moraes - Diretor-geral da Rede Gazeta

O diretor da agência Chuva e presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro), Alexandre Pedroni, também pontuou a importância dessa premiação para o mercado.

“Mais do que reconhecer as empresas que são as mais lembradas pelo público, o Marcas de Valor reconhece aquelas que entregam mais que um produto ou serviço de excelência, mas que têm um apreço maior dos consumidores. E esta é a função do mercado de comunicação: apontar quais marcas estão fazendo isso da melhor forma. O prêmio é muito importante para dar visibilidade a essas iniciativas, além de ser uma bússola para que quem está construindo essas estratégias saiba que está no caminho certo”, afirmou.

Receber esse reconhecimento, aliás, motiva as empresas a irem além, para aperfeiçoar suas ações e processos. Essa é a avaliação de Pierre Debbané, sócio da MP Publicidade. Para ele, uma vez que esse espaço é conquistado, ninguém quer perdê-lo.

“Esse é um evento muito representativo porque reconhece as empresas que estão entregando um valor extra para a sociedade, além do produto que ela produz ou do serviço que ela vende. Isso é fundamental para um país que quer crescer e se desenvolver. Um país que quer ter melhores oportunidades para todos”, ressaltou.

O fundador e CEO da Beta Rede, Rimaldo de Sá, destacou a relevância da premiação e acrescentou que ela vem sempre cercada de muita expectativa. “É um momento muito esperado todo ano. Um prêmio como este é extremamente importante para mostrar quem se mantém relevante e conectado com as necessidades do mercado, quem se mantém próximo ao seu cliente, entendendo toda a transformação do mercado. Este é o momento de coroar todo o trabalho das marcas, das agências, de todo esse ecossistema que compõe o marketing e a comunicação do Estado”, avaliou.

Depois de um período desafiador para os negócios, devido aos efeitos da pandemia do coronavírus, o resultado também valoriza aqueles empreendedores que tiveram resiliência na crise. É o que sublinha o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado (Sebrae/ES), Pedro Rigo, que recebeu o troféu na categoria “Entidades”.

“O prêmio é resultado do esforço de um exército de pessoas envolvidas no trabalho do Sebrae, levando de fato aquilo que a micro e pequena empresa precisa. A pandemia nos desafiou muito, e essa lembrança forte da marca veio do que fizemos nesse período, em que o Sebrae não recuou e não se escondeu. Muito pelo contrário, avançamos com propostas para continuar servindo às micro e pequenas empresas em uma hora de grande sufoco, contribuindo muito para a retomada da economia”, destacou.

Presente no Estado há três anos, a Leroy Merlin ficou em primeiro lugar na categoria “Home Center”. Um resultado de muito orgulho para a empresa, segundo o diretor de Operações Fernando Franco, já que a marca também enfrentou anos difíceis com a pandemia enquanto começava a atuar em terras capixabas.

“Nossos clientes começaram a valorizar mais o lar. E que bom que estávamos aqui para atendê-los! Inauguramos o primeiro drive-thru da construção no Estado, onde os consumidores podem entrar de carro e fazer suas compras de material básico. Nossa expectativa é conquistar o público que ainda não nos conhece, para que ele nos encontre em todos os canais: site, aplicativo ou loja física. Queremos continuar crescendo e fomentando nosso negócio”, enfatizou.

Otimismo para 2023

Celebrando o primeiro lugar na categoria “Óticas”, a diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, contou que ficou muito feliz e honrada com o prêmio. “Sempre fizemos um trabalho voltado à satisfação dos nossos clientes, buscando a excelência nos nossos serviços. Então, este prêmio é o reconhecimento de todo nosso trabalho ao longo desses 44 anos de empresa”, disse.

Ela acrescentou que as expectativas para 2023 são positivas. “Estamos hoje com 11 lojas e com perspectiva de expansão, além do e-commerce, que entrega para o Brasil todo e está a pleno vapor.”

José Luís Galvêas Loureiro, presidente da construtora Galwan, também se mostrou otimista. “Este prêmio tem uma importância enorme para nós, pois avalia o que a empresa representa para o Estado e para a economia. É um orgulho muito grande sermos, mais uma vez, contemplados. Nós que somos empresários estamos sempre no jogo, temos de participar da partida de acordo com as regras, e somos sempre otimistas. Então, eu acredito que vamos ter uma boa retomada. Talvez algum período de turbulência e de incerteza, mas quem ficar com pessimismo nesse período não vai surfar quando a onda boa vier”, observou.

Sucesso dobrado

Uma noite já especial ficou ainda mais gloriosa com uma dupla premiação. Sérgio Luiz Carone, diretor comercial do Grupo Carone, subiu ao palco duas vezes. O primeiro troféu recebido foi pelo desempenho na categoria “Atacarejo”, pois a vitória ficou com o Sempre Tem, uma marca da empresa. Já o segundo troféu veio da categoria “Supermercado”, na qual a rede figurou na primeira colocação.

“A gente fica muito feliz porque este prêmio é um reconhecimento do cliente a todo o trabalho que nossa equipe tem feito. Estamos em construção do novo centro de distribuição, já temos uma nova loja do Sempre Tem que está sendo construída e também pretendemos construir mais duas novas unidades”, adiantou o executivo.

Empenho

Na categoria “Grupo Empresarial”, a Águia Branca ocupou o primeiro lugar desta edição e, de acordo com Patrícia Chieppe, diretora-executiva da Vix Logística, marca que pertence ao Grupo, esta vitória só é possível justamente pelo empenho dos colaboradores da empresa.

"Somos 17 mil colaboradores. Acredito que são as pessoas certas nos lugares certos. Uma empresa que tem muito foco no atendimento ao cliente, foco em serviço, precisa ter um time diferenciado, que está alinhado ao nosso propósito. Nosso propósito é mover o mundo com excelência e respeito às pessoas”, pontuou.

O Grupo elaborou um planejamento estratégico com metas para os próximos cinco anos, e as expectativas são positivas com a chegada de 2023. “Somos um Grupo capixaba, com muito orgulho, que acredita no Brasil. Nosso país é uma terra de oportunidades. Completamos 76 anos e temos planos de crescer”, acrescentou Patrícia.

A cara do capixaba

Com 94 anos de história, a Chocolates Garoto recebeu o grande prêmio da noite: o reconhecimento como “A Cara do Capixaba”. “Você pode ganhar vários prêmios, mas ser reconhecido aqui no Espírito Santo como genuinamente capixaba e ser lembrado como uma empresa que representa o Estado é um valor muito grande. Nossas marcas estão mundo afora e todas elas saindo daqui. Para nós, é um orgulho tremendo e também um momento de agradecimento especial aos nossos colaboradores e a todos os nossos consumidores”, destacou o diretor da fábrica, Michey Piantavinha.

Com chocolates exportados para mais de 25 países, a Garoto tem um plano estratégico já desenhado e em execução, com investimentos importantes na fábrica, conforme aponta Michey.

“Queremos torná-la mais moderninha e conectada a esse mundo atual em que vivemos. Já começamos nossa produção de Páscoa do ano que vem e teremos uma série de inovações. Podem aguardar que virão novos produtos diferenciados”, anunciou o executivo.

A reportagem até tentou descobrir quais novidades que vão surpreender os apaixonados por chocolates, mas os spoilers não foram revelados. “O que posso falar é que novos sabores de Talento estão vindo aí”, adiantou Michey.

Festa de emoção e descontração

Os chocolates da Garoto, inclusive, estavam em uma mesa farta logo na entrada do rooftop do Sesc Glória. Foi esse o espaço que recebeu a confraternização após a cerimônia. De acordo com a produtora de eventos Stella Miranda, que liderou a organização da festa em parceria com a Rede Gazeta, tudo foi pensado para ser um momento descontraído. A propósito, um concierge de hotel, com cerca de três metros de altura, recebeu os convidados no começo da noite com muita alegria e bom humor.

“Nossa cerimônia teve uma mensagem de fim de ano e de esperança. Por isso, surgiu a ideia do Coral Serenata d’Favela. Para mim, essa apresentação cultural é a expressão máxima das pessoas que sobrevivem a tudo, que estão aí tentando fazer um mundo diferente para si próprias e também para os outros”, observa Stella, acrescentando a importância da participação da Sonatha Produções, conduzida pelo maestro Hariton Nathanailidis, que tocou junto às crianças.

O repertório contemplou as músicas “Nunca Pare de Sonhar”, de Gonzaguinha, “Olhos Coloridos”, que ficou famosa com a interpretação de Sandrá de Sá, “Então é Natal”, de Simone, e também a canção “Um Novo Tempo”, tema da TV Globo nos fins de ano.

Na parte de confraternização, o cardápio foi assinado pelo Le Buffet, e a música ficou por conta da banda Finest Hour Jazz. “Lá de cima, dava para ver a Catedral, o Porto de Vitória e a própria cúpula do Sesc Glória, mapeada com a identidade visual do Marcas de Valor, brincando com o cenário. Tudo para os convidados respirarem o ar bucólico do Centro de Vitória, com as construções maravilhosas. Nosso objetivo foi proporcionar um momento para os convidados relaxarem depois de fazerem bonito o ano inteiro e, por esse trabalho, terem sido premiados”, finaliza Stella.

Oscar capixaba

O clima glamouroso da noite contagiou convidados que, mesmo já tendo sido ganhadores em outras edições, sempre se surpreendem com a superprodução. “É um privilégio muito grande receber este troféu, porque é isto aqui é o Oscar capixaba! Com a chancela de A Gazeta, o prêmio torna-se dobrado, porque é uma instituição que faz parte da vida de todos os capixabas”, afirmou Maely Coelho, presidente da MedSênior, primeiro lugar da categoria “Plano de Saúde”.

O empresário adiantou alguns investimentos previstos para 2023 para que a marca ganhe ainda mais força, não só no Espírito Santo, mas também em outros Estados. “Agradecemos a todos os capixabas por darem preferência para nós, uma empresa ainda nova, com 12 anos, mas que está ampliando sua atuação no país. Já expandimos para o Sudeste, Sul e Distrito Federal. Nossa expectativa agora é consolidar a presença em São Paulo, aonde chegamos há 90 dias, e já há um estudo também para atuarmos no Nordeste”, adiantou.

Quem também comemorou o troféu foi o diretor-executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina. “Agradecemos a todos que reconheceram o valor da marca Sicoob, num segmento tão concorrido. A Rede Gazeta está de parabéns, não só nesta premiação, mas também na qualidade de todos os eventos que organiza há vários anos, e nós temos a satisfação de participar deste reconhecimento”, elogiou.

A pró-reitora de ensino do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Adriana Pionttkovsky, que subiu ao palco para receber o prêmio na categoria “Escola Profissionalizante”, também celebrou a vitória.