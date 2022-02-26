ES acelera corrida por inovação com startups de finanças e educação

Espírito Santo vive hoje um “boom” de startups, tendo ganhado diversos novos negócios de base tecnológica nos últimos anos. Para se ter ideia, mais de 60% das startups criadas no Estado surgiu de 2017 para cá, com destaque para aquelas voltadas à oferta de soluções tecnológicas para os ramos educacional e financeiro, que, juntas, representam cerca de 25% do total.

As startups são pequenas empresas que buscam solucionar determinados problemas por meio de tecnologia e inovação, e, em geral, têm grande potencial de escalabilidade, isto é, de crescimento.

Escritório do PicPay em Vitória: fintech capixaba tem mais de 4o milhões de usuários Crédito: PicPay/Divulgação

Para Iomar Cunha, especialista em articulação do Findeslab, "a oferta de editais de fomento a essa atividade, principalmente pela Fapes, a chegada de ambientes de inovação que estimulam essa atividade e a oferta de grandes empresas em disponibilizarem desafios que possam ser atendidos por startups" foi o que provocou esse "boom" de empresas de base tecnológica nos últimos anos.

Do total, 19 startups (15,67%) são EdTechs, isto é, estão voltadas para a área da educação, buscando ofertar novas formas de ensino e facilitar a gestão educacional.

121 startups estão ativas no Espírito Santo

Outras 11 (9,09%) são FinTechs, isto é, são voltadas à criação de soluções relacionadas a finanças. Um bom exemplo é o PicPay , criado no ano de 2012, em Vitória , e que atualmente é responsável por mais de R$ 3 bilhões em movimentações financeiras mensais no Brasil. A empresa de nome homônimo lançou um aplicativo que, entre outras funções, permite pagar contas, fazer compras com QR Code, e transferir valores utilizando uma espécie de carteira virtual.

Ao todo, são 27 categorias de startups, em segmentos como saúde e bem-estar, alimentação e bebidas, logística, mobilidade, sustentabilidade, soluções para a indústria e até para condomínios.

A maior parte dos negócios está dentro da Capital, que concentra 62,81% das startups capixabas. Na sequência, aparecem Vila Velha Serra , com 14,88% e 9,09%, respectivamente.

Além de identificar as startups ativas, a pesquisa busca promover uma análise sobre o cenário de inovação e empreendedorismo no Estado.

“O mapeamento vai ajudar a compreender de forma mais assertiva qual é a situação das startups no Espírito Santo para que, a partir daí, possam ser feitas ações que vão transformar esse cenário e alavancar ainda mais o ecossistema”, observou Raphael Augusto, Sócio-Diretor de Produtos e Inteligência de Mercados da Liga Ventures.

Já Cunha destaca que o estudo permite também traçar o universo de startups formais e produtivas instaladas no Estado e, a partir daí, criar e melhorar programas que estimulem seu aproveitamento.