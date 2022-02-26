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ES acelera corrida por inovação com startups de finanças e educação

Mapeamento de empresas de base tecnológica no Espírito Santo aponta ainda que mais de 60% das startups capixabas surgiram nos últimos quatro anos; veja o perfil dos negócios

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 18:53

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 fev 2022 às 18:53
O Espírito Santo vive hoje um “boom” de startups, tendo ganhado diversos novos negócios de base tecnológica nos últimos anos. Para se ter ideia, mais de 60% das startups criadas no Estado surgiu de 2017 para cá, com destaque para aquelas voltadas à oferta de soluções tecnológicas para os ramos educacional e financeiro, que, juntas, representam cerca de 25% do total.
As startups são pequenas empresas que buscam solucionar determinados problemas por meio de tecnologia e inovação, e, em geral, têm grande potencial de escalabilidade, isto é, de crescimento.
Escritório do PicPay em Vitória: fintech capixaba tem mais de 4o milhões de usuários
Escritório do PicPay em Vitória: fintech capixaba tem mais de 4o milhões de usuários Crédito: PicPay/Divulgação
Segundo mapeamento realizado por meio de uma parceria entre a EDP e a Liga Ventures, com apoio do governo do Estado e do Findeslab, entre outras organizações, o Espírito Santo conta hoje com 121 startups, distribuídas por 13 municípios capixabas.
Para Iomar Cunha, especialista em articulação do Findeslab, "a oferta de editais de fomento a essa atividade, principalmente pela Fapes, a chegada de ambientes de inovação que estimulam essa atividade e a oferta de grandes empresas em disponibilizarem desafios que possam ser atendidos por startups" foi o que provocou esse "boom" de empresas de base tecnológica nos últimos anos.

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Do total, 19 startups (15,67%) são EdTechs, isto é, estão voltadas para a área da educação, buscando ofertar novas formas de ensino e facilitar a gestão educacional.

121

startups estão ativas no Espírito Santo
Outras 11 (9,09%) são FinTechs, isto é, são voltadas à criação de soluções relacionadas a finanças. Um bom exemplo é o PicPay, criado no ano de 2012, em Vitória, e que atualmente é responsável por mais de R$ 3 bilhões em movimentações financeiras mensais no Brasil. A empresa de nome homônimo lançou um aplicativo que, entre outras funções, permite pagar contas, fazer compras com QR Code, e transferir valores utilizando uma espécie de carteira virtual.
Ao todo, são 27 categorias de startups, em segmentos como saúde e bem-estar, alimentação e bebidas, logística, mobilidade, sustentabilidade, soluções para a indústria e até para condomínios.
A maior parte dos negócios está dentro da Capital, que concentra 62,81% das startups capixabas. Na sequência, aparecem Vila Velha e Serra, com 14,88% e 9,09%, respectivamente.
Além de identificar as startups ativas, a pesquisa busca promover uma análise sobre o cenário de inovação e empreendedorismo no Estado.  
“O mapeamento vai ajudar a compreender de forma mais assertiva qual é a situação das startups no Espírito Santo para que, a partir daí, possam ser feitas ações que vão transformar esse cenário e alavancar ainda mais o ecossistema”, observou Raphael Augusto, Sócio-Diretor de Produtos e Inteligência de Mercados da Liga Ventures.
Já  Cunha destaca que o estudo permite também traçar o universo de startups formais e produtivas instaladas no Estado e, a partir daí, criar e melhorar programas que estimulem seu aproveitamento.
"Isso principalmente, por meio ações de inovação aberta, como os desafios do Findeslab com grandes empresas parceiras. Também estimulará a visibilidade dessas empresas e oportunidades de conexões e fechamento de negócios com empresas locais e de outros estados."

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