Empresas apostam em inovação para manter a longevidade em São Mateus

São Mateus tem amplo espaço para crescer. Crédito: Altis drone/pmsm/divulgação

São Mateus, maior cidade do extremo Norte do Espírito Santo, tem testemunhado um crescimento econômico e populacional nos últimos anos, mesmo após os desafios da pandemia e das secas prolongadas . No último Censo de 2022, ficou constatado um crescimento de 13% da população, durante os doze anos desde o Censo anterior, feito em 2010. Os mais de 123 mil habitantes vivem em uma economia próspera, que tem se recuperado bem no pós-pandemia.

Após o saldo negativo na geração de empregos em 2020, a cidade fechou no azul em todos os três anos seguintes, segundo os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). No resultado parcial deste ano, até o mês de maio, São Mateus manteve a tendência dos últimos anos, quando registrou pelo menos mil novas contratações para além das demissões. Em 2024, foram 7.513 admissões contra 6.163 desligamentos. Um saldo de 1.350 novos postos de trabalho.

Com uma economia fortemente baseada no tripé da oferta de serviços, agricultura e exploração de petróleo, a cidade tem se beneficiado com a expansão do mercado consumidor e da oferta de mão de obra. Um cenário que também favorece os investimentos.

De acordo com um levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves, dos R$ 65 bilhões previstos em investimentos públicos e privados para o Espírito Santo até 2027, R$ 1,67 bilhões são para o município de São Mateus.

Foi justamente para celebrar esse bom momento que os representantes das marcas mais lembradas pelos consumidores mateenses se reuniram na noite da última sexta-feira (28), na 12ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de São Mateus. Ao todo, 28 empresas foram premiadas.

Representantes das marcas premiadas no 12º Gazeta Empresarial Crédito: Daniel Dias

A diretora das Regionais Norte, Sul e Noroeste da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destacou a premiação como uma oportunidade celebrar o DNA das marcas que estão “conquistando a mente e os corações dos consumidores”.

Maria Helena Vargas, diretora das Regionais Norte, Sul e Noroeste da Rede Gazeta Crédito: Mirele Coutinho

"Fortalecer as marcas representa fortalecer o mercado. São as marcas, as empresas, que movimentam a nossa economia, que fazem com que tudo gire. Que o dinheiro gire aqui, e que fique aqui para ajudar no desenvolvimento da cidade" Maria Helena Vargas - Diretora das Regionais Norte, Sul e Noroeste da Rede Gazeta

Sicoob

Michelle Manzoli, diretora operacional do Sicoob Conexão Crédito: Mirele Coutinho

Celebrando mais um ano de parceria com a Rede Gazeta na promoção do evento, o Sicoob é testemunha do cenário próspero que o Espírito Santo vive, especialmente no município de São Mateus, com seu forte potencial agrícola. A diretora operacional do Sicoob Conexão, Michelle Manzoli, citou o baixo risco que os investimentos na região apresentam como um dos grandes atrativos de negócios.

"Nós somos parceiros do pequeno, do médio e do grande empresário nas comunidades e nós somos um dos maiores aplicadores de crédito rural - voltando às origens, porque nós nascemos do agro - então nós estamos perto do produtor. E não deixamos de pensar na sociedade, na comunidade, apoiando causas sociais também." Michelle Manzoli - Diretora Operacional do Sicoob Conexão

Cozivip

Rodrigo Azevedo, proprietário da Cozivip Crédito: Mirele Coutinho

O empresário Rodrigo Azevedo representou a Cozivip em mais um ano do Gazeta Empresarial e reforçou a sua satisfação em trabalhar em uma cidade que tem mão de obra ampla e qualificada. Segundo ele, o perfil profissional do trabalhador mateense é um dos grandes diferenciais competitivos do município.

"São Mateus é um grande canteiro de obras. É só o momento certo chegar que isso aqui vai explodir. Tanto no turismo, como no comércio, na agricultura familiar... Eu acredito muito em São Mateus." Rodrigo Azevedo - empresário

Boroto Calçados

Amadeu Boroto, diretor da Boroto Calçados, e esposa. Crédito: Mirele Coutinho

Presente na premiação desde o primeiro ano, a Boroto Calçados foi representada no prêmio pelo diretor da empresa, Amadeu Boroto. Para ele, a receita para a longevidade da marca tem sido uma combinação de produtos de qualidade, respeito aos clientes e muito trabalho. As expectativas para o futuro são as melhores.

"O ano que passou foi atípico. A gente espera que, com certeza, o próximo será um pouco melhor, porque é a esperança de todos. Eu sempre apostei que a gente nunca pode perder a esperança e, sim, sempre lutar pelo seu negócio. Então, vai ser sempre um ano bom" Amadeu Boroto - Diretor da Boroto Calçados

Marcopolo

Tayrone Alves, gestor de pessoas da Marcopolo Crédito: Mirele Coutinho

Para a Marcopolo, empresa que fabrica e comercializa veículos para transporte público, a permanência no mercado precisa ser acompanhada de inovação e investimentos. Tayrone Alves, gestor de pessoas da marca, aproveitou o momento para reforçar o objetivo que o grupo tem de se tornar pioneiro na produção de ônibus elétricos no Estado.

"A nossa visão sempre foi trazer para o Estado do Espírito Santo, a inovação. Agora, cada vez mais, estamos implantando novos robôs dentro da linha de produção, trazendo toda a automatização para dentro das nossas linhas, justamente para nós fabricarmos o primeiro ônibus elétrico do Estado do Espírito Santo" Tayrone Alves - Gestor de pessoas da Marcopolo

Master Grupo Educacional

Empresas apostam em inovação para manter a longevidade em São Mateus Crédito: Mirele Coutinho

Há mais de 10 anos marcando presença no Prêmio Gazeta Empresarial de São Mateus, o Grupo Educacional Master também está celebrando 3 décadas de história no mercado. O diretor-geral da Escola Master, Gleison Marcos Nimer, citou o trabalho sério, dedicação, honestidade e ética como valores essenciais para a longevidade no mercado, aliados também a bons talentos.

"Eu penso que, pós-pandemia, quem passou pela pandemia, passa por qualquer desafio. Os desafios são diários. Mas a vontade é tanta de continuar prosperando, que a nossa escola vem crescendo e crescendo muito nos últimos anos e a perspectiva é a melhor possível para gente continuar nessa caminhada" Gleison Marcos Nimer - Diretor Geral do Master Grupo Educacional

Tonette

Cidimar Tonette, proprietário da Tonette Veículos Crédito: Mirele Coutinho

Outra veterana no prêmio é a Tonette Veículos. O proprietário Cidimar Tonette entende a longevidade da marca como um resultado natural da competência e capacidade no mercado, além de um pós-venda diferenciado. Para ele, a confiança do consumidor é o maior termômetro de um trabalho bem-feito.

"O ano que passou foi muito bom. Tem sido muito bom para mim. A empresa tem crescido bastante e a expectativa é de mais crescimento porque nós temos vendido muitos carros. Carros modernos, carros novos, carros com um bom preço agregado. [...] A gente aposta em qualidade" Cidimar Tonette - proprietário

Aquário Academia

Anderson Alves Barcelos, proprietário da Aquário Academia, e esposa. Crédito: Mirele Coutinho

Para o proprietário da Aquário Academia, Anderson Alves Barcelos, o último ano também foi de conquistas importantes. O espaço acabou de passar por uma reformulação e hoje conta com mais de 800m² de área para musculação, e a previsão é que os investimentos em infraestrutura continuem. Ele, que há 22 anos começou como funcionário da empresa e hoje está à frente do negócio, conta que o caminho para a permanência no mercado é trabalhar com o que ama.

"O segredo é você se empenhar ao máximo. [...] Eu quando eu compro uma máquina para Aquário, é como se eu tivesse comprando um presente para mim, de tão satisfeito que eu fico. [...] Igual agora, estão chegando 12 máquinas novas e parece que comprei um presente para minha casa" Anderson Alves Barcelos - proprietário

Instituto Faby Cabral

Faby Cabral, proprietária do Instituto Faby Cabral Crédito: Mirele Coutinho

Para o Instituto Faby Cabral, que comemora uma década no mercado este ano, a inovação vem acompanhada de expansão e diversificação. Referência no setor de beleza na cidade, o próximo ano da empresa promete ser de investimentos no nicho da terapia capilar, com aquisição de novos aparelhos e mais oferta de serviços para prevenir a queda de cabelos.