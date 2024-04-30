Em expansão, Outback vai abrir nova loja em shopping no ES

Outback tem mais de 150 lojas em todo o país Crédito: Larissa Gregio/Divulgação

Em expansão pelo país, a rede de restaurantes Outback, do grupo Bloomin Brands Brasil, fechou acordo para abrir mais uma unidade no Espírito Santo . A terceira unidade do restaurante de inspiração australiana na Grande Vitória será inaugurada na Serra , no Shopping Mestre Álvaro.

O acordo para implantação da nova unidade foi fechado na segunda-feira (29) e, segundo o Outback, a previsão é que a loja comece a funcionar até o ano que vem.

Atualmente, o restaurante tem unidades nos Shoppings Vitória e Vila Velha. Em todo o país são mais de 150 lojas. Só no ano passado, a rede inaugurou mais de 10 estabelecimentos no país.

O restaurante vai funcionar no piso L3 do shopping, próximo da entrada e ocupando uma área de 500 metros quadrados.

"Por ser uma grande rede de gastronomia com relevância internacional, a vinda do Outback coroa a transformação que o shopping vem passando, com presença de cada vez mais marcas de expressão nacional. A ideia é que o restaurante comece a funcionar até o fim do ano", explicou o superintendente do Shopping Mestre Álvaro, Gustavo Figueiredo.

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Investimento de R$ 60 milhões

Fachada do Shopping Mestre Álvaro será revitalizada Crédito: Divulgação

O Shopping Mestre Álvaro está passando por uma revitalização. As mudanças tanto na fachada quanto na estrutura e a chegada de novas marcas passam por um investimento de R$ 60 milhões que está sendo feito pelo mall até 2025.

Entre as novas operações estão a faculdade São Leopoldo Mandic, especializada em cursos na área da saúde, comoOdontologia e Medicina; Puket; L'Occitane Au Brésil; Santa Lolla; Pandora; Borelli; Natura; Água de Cheiro; e Supermercados São José.