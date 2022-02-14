Dinheiro 'esquecido': nova consulta será aberta em maio para quem está zerado agora

Muitos consumidores que achavam que tinham dinheiro esquecido nos bancos se surpreenderam com a informação de que não existia nada a receber na consulta ao novo site liberado nesta segunda-feira (14) pelo Banco Central

Mas a resposta negativa não deve ser motivo para chateação. É que, em alguns casos, a data mais correta para saber se existe algum recurso perdido por aí ainda não chegou.

A nova plataforma, valoresareceber.bcb.gov.br , tem apresentado aos correntistas uma data com o período ideal para consultar e solicitar o resgate.

CALENDÁRIO DE CONSULTAS E RESGATE DOS VALORES ESQUECIDOS

Nascidos antes de 1968

Podem consultar entre 7 a 11 de março e pedir o resgate no mesmo prazo. A data de repescagem é de 12 de março.

Nascidos entre 1968 e 1983

A consulta e o agendamento de resgaste ficam disponíveis entre 14 de março e 18 do mesmo mês. A repescagem é em 19 de março.

Nascidos após 1983

Poderão fazer a consulta e o agendamento entre 21 e 25 de março. A repescagem é no dia 26 de março.

BANCO CENTRAL LANÇARÁ NOVAS FASES DE CONSULTA

O Banco Central informou que quem não tiver valores a receber nesta fase atual poderá tentar novamente nas próximas etapas do programa.

Alguns clientes receberam a mensagem para retornar a consulta após 2 de maio. Isso tem ocorrido porque foram liberados apenas R$ 4 bilhões dos R$ 8 bilhões estimados para devolução. A partir dessa data, divulgada pela autoridade monetária, os correntistas terão nova chance de saber se tem alguma economia secreta em algum banco onde foi cliente no passado.

PASSO A PASSO DE COMO CONSULTAR

Site do Banco Central traz valores a receber Crédito: Banco Central/Reprodução

Se perder a data Gov.br. Caso não tenha, faça seu Você precisa ter um login. Caso não tenha, faça seu cadastro no site ou pelo App Gov.br, que pode ser baixados tanto pelo Google Play, para usuários de Android, quanto pela Apple Store, para usuários de iPhone. Para fazer o cadastro você passará por algumas etapas, como registro do CPF e criação de uma senha. Para conseguir resgatar o dinheiro, é necessário ter uma conta nível prata ou ouro, que oferecem mais segurança digital. Não será possível acessar o sistema com login Registrato. É necessário confirmar sua identidade por meio de qualquer um dos processos indicados nas plataformas Gov.br. Quem quiser ir de bronze para prata, por exemplo, pode validar seus dados no próprio app, via reconhecimento facial. Você pode aumentar o nível de sua conta usando o aplicativo Gov.br e seguir as orientações por lá, e pode também logar na sua conta e aumentar o seu nível em "Selos de Confiabilidade". A partir do dia 14 de fevereiro, entre no site exclusivo do SVR (valoresareceber.bcb.gov.br) . Lá será requerida a confirmação da identidade por meio de um CPF ou CNPJ. Com isso, a plataforma vai consultar seus dados e informar se existem valores a serem resgatados em bancos ou instituições financeiras. Caso exista algum valor a ser resgatado, guarde bem a data que o sistema vai lhe informar. Volte na data informada ao site oficial do SVR ( valoresareceber.bcb.gov.br ) e use seu login Gov.br para acessar o sistema, saber qual o valor disponível e solicitar sua transferência. Se você perder sua data de resgate, volte em outro dia ao site oficial do SVR ( valoresareceber.bcb.gov.br ) e o sistema vai informar uma nova data para retorno. Não se preocupe com seu direito sobre os recursos a devolver. Eles são seus e continuarão guardados pelas instituições financeiras o tempo que for necessário, esperando até que você solicite a devolução.

FIQUE ATENTO PARA NÃO CAIR EM GOLPES

O Banco Central alerta o cidadão para riscos de golpes utilizando o Sistema Valores a Receber (SVR):

O único site para consulta e solicitação desses valores é o valoresareceber.bcb.gov.br. A consulta não poderá ser feita no site principal do BC nem por qualquer outro site. O Banco Central não envia links nem entra em contato com clientes para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais. Ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber. Portanto, nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. É golpe!

Outro alerta importante: apenas depois de acessar o sistema e somente no caso de pedir o resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira escolhida entrará em contato com o cliente para realizar a transferência. Mesmo nesse caso específico, essa instituição não pode pedir informação sobre seus dados pessoais nem sua senha.

De acordo com Banco Central, o SVR permitirá a devolução de cerca de R$ 8 bilhões para cidadãos e empresas. Na primeira fase de saques, existe a expectativa de devolução de R$3,9 bilhões a 27,9 milhões de CPF´s (Cadastros de pessoas físicas) e CNPJs (Cadastros nacionais de pessoas jurídicas).

Nesta etapa será possível:

Contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível;



Tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em termo de compromisso assinado pelo banco com o BC;



Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito;



Recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados



Haverá uma segunda fase de resgate de valores esquecidos. Sua data de implementação será avaliada após o início da primeira etapa.

Ainda segundo a instituição, quem perder a data por qualquer motivo não precisa se preocupar. "O cidadão nunca perde o direito sobre os valores em seu nome. As instituições financeiras guardarão esses recursos pelo tempo que for necessário, esperando até que o cidadão solicite a devolução."

QUEM TERÁ DINHEIRO DEVOLVIDO NA SEGUNDA FASE:

O calendário das próximas etapas do SVR será avaliado após o início da primeira fase, segundo o BC.

Tarifas cobradas indevidamente, não previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC;

Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, não previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC



Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível;



Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível;



Entidades em liquidação extrajudicial;



Recursos não recolhidos do FGC (Fundo Garantidor de Crédito);



Recursos não recolhidos do FGCoop (Fundo Garantidor de Crédito do Cooperativismo de Crédito).

