Declarações de Bolsonaro podem afastar investidores estrangeiros

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR

Precisamos criar um ciclo virtuoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e a eficácia, sem o viés ideológico. Em seu discurso de posse, no primeiro dia de 2019, o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a trabalhar para o crescimento econômico, tão esperado pelos brasileiros e principalmente pelos mais de 13 milhões de desempregados inseridos em uma crise que parecia longe do fim.

Para especialistas, contudo, o próprio presidente tem sido o elo fraco na corrente que tenta erguer a economia do país. Eles afirmam que as numerosas declarações desastradas do chefe do Executivo nacional têm enviado um péssimo sinal aos investidores.

O economista e professor da FGV, Mauro Rochlin, usa como exemplo as declarações feitas por Bolsonaro em agosto deste ano, quando as queimadas na Amazônia atingiram níveis preocupantes. A questão do meio ambiente é nevrálgica hoje. É um tema sensível não só para os policymakers, mas para a opinião pública de modo geral. Dá a entender que o país não está empenhado e emite péssimo sinal ao mercado, afirma.

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Na ocasião, o Nordea, maior banco dos países nórdicos, afirmou que decidiu suspender as compras de títulos do governo brasileiro, devido à preocupação com as respostas de Jair Bolsonaro dadas à questão, consideradas insuficientes e tardias.

A opinião é compartilhada pelo também economista Ricardo Balistiero. Para ele, essas e outras atitudes do presidente trazem danos à imagem do país todo. Sempre fomos referência em proteção ambiental e hoje somos bastante criticados.

No momento em que o meio ambiente tem papel de destaque na agenda mundial e nas empresas, que prezam muito a questão da responsabilidade ambiental, é um pouco ingênuo julgar que atitudes e posturas que não são de defesa do meio ambiente não podem acabar tendo consequências indesejáveis para nós, completa.

Ele avalia que a imagem do país acabou arranhada no exterior por conta de uma agenda considerada autoritária. Bolsonaro governa por tensão. Diz e faz coisas estapafúrdias e replicadas pelos ministros que fazem parte de um núcleo que parece que está desconectado da realidade do mundo. Não é grupo que inspira confiança, nem das elites brasileiras, nem internacionais quando pensamos na retomada econômica, diz.

SAÍDA DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO

Os motivos apontados no texto são a falta de confiança no crescimento econômico para os próximos meses e a agenda conservadora da administração federal. Apesar da saída dos investidores estrangeiros, o mercado de capitais brasileiro tem batido recordes graças ao investimento dos brasileiros que abandonaram a renda fixa por conta da baixa taxa de juros.

2020 SERÁ UM ANO DIFÍCIL

No entanto, o economista acredita que será muito difícil seguir o ritmo de reformas necessárias para o avanço da pauta econômica brasileira em 2020. O presidente está sem partido e vai ter que testar a força da nova sigla que ele pretende criar; ele deve perder um pouco mais de apoio no Congresso; membros da família Bolsonaro estão em plena investigação. Além disso, 2020 é ano de eleição. Após os primeiros meses, já não se vota mais nada de relevante, analisa.

Rochlin é um pouco mais otimista e avalia que o crescimento do país deve continuar acontecendo, mesmo em um ritmo lento. Julgo que o crescimento não vai pegar no tranco e, sim, acontecer de maneira paulatina. O crescimento este ano está estimado em 1%. Ano que vem, pode ser superior a 2%. Se em mais dois anos se aproximar a 3% o ambiente e expectativas de empresas vai se alterar substancialmente, diz, salientando que os próximos seis meses serão decisivos para a confirmação, ou não, dessa tendência.