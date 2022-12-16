Construtora capixaba prepara cinco lançamentos para 2023

Projeto da Galwan que conta com sala de cinema: diferenciais que atraem público Crédito: Galwan/Divulgação

Destaque no mercado de incorporação por administração a preço de custo, a Galwan Construtora prepara para o próximo ano cinco lançamentos residenciais, sendo três condomínios previstos para serem construídos em Vitória e dois, em Vila Velha.

Os projetos já estão na prateleira, como diz o presidente da empresa, o engenheiro José Luís Galvêas. Segundo ele, uma construtora deve ter sempre projetos prontos para atender ao mercado à medida que haja demanda.

Galvêas explica que é longo o tempo que se leva do momento em que se encontra um terreno até a formação do condomínio. Essa demora se dá em razão da burocracia existente no país. “Tudo o que antecede a colocação do produto no mercado é muito demorado, como a aprovação do projeto e o licenciamento nos órgãos públicos.”

Como no Brasil há significativa oscilação da economia, por vezes o momento de bonança é propício para lançar um empreendimento.

No entanto, leva,-se em torno de dois anos para se conseguir a aprovação dele. Passado esse período, o cenário já pode ser outro. Por isso, a Galwan mantém produtos prontos para apresentá-los ao mercado quando a fase for mais adequada.

Mar do Caribe, empreendimento Galwan em Vila Velha Crédito: Everton Nunes/Divulgação

A confirmação do lançamento dos cinco empreendimentos dependerá da viabilidade da adesão, justamente porque a construtora trabalha com administração a preço de custo.

Na prática, a Galwan viabiliza o terreno, aprova o projeto, elabora o orçamento e todo o planejamento da obra e busca consumidores interessados em aderir e construir o empreendimento. Nesse processo, já está predefinida a atuação da Galwan como construtora e administradora do condomínio durante a obra. Essas características, por si só, já são grandes diferenciais da organização.

“É um formato que precisa ser administrado com muita responsabilidade e exige muita transparência. Qualquer indagação de um condômino precisa ser respondida. Não existe venda do apartamento. A construção ocorre por adesão”, explica o presidente.

Ele comenta que a palavra “credibilidade”, um dos atributos considerados na pesquisa Marcas de Valor, faz parte da história da construtora não apenas no slogan.

José Luiz Galvêas: posicionamento no mercado imobiliário capixaba consolida marca Crédito: Galwan/Divulgação

“A Galwan é quase uma empresa pública. Ela tem que administrar um dinheiro que é do condomínio. Administra um patrimônio que não é dela, é dos condôminos. Tem uma comissão de representantes que acompanha toda a execução da obra, a parte financeira, para quem é prestado contas todo mês, e, no final, tem de entregar o empreendimento e satisfazer o interesse de todos, que é obter um apartamento ao preço de custo, incluindo nesse custo a administração de quem cuida de todo o processo.”

Sustentabilidade

Não é apenas o formato de construção utilizado pela Galwan que consiste em um diferencial da empresa. Seu posicionamento no mercado imobiliário capixaba, atuando como pioneira em obras que utilizam itens de sustentabilidade, também se destaca.

Galvêas conta que a empresa foi a primeira no Estado a entregar um condomínio com placas de captação de energia solar para áreas comuns do edifício. “Hoje, muitas fazem, mas nós fomos os primeiros. Em todos os empreendimentos, usamos captação de energia solar e reaproveitamento de água para as áreas comuns.”