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Recall de Marcas

Confira os shoppings vencedores da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:33

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:33

Movimentação em shopping center
Movimentação em shopping center: espaço de entretenimento e compras Crédito: Michal Jarmoluk/Pixabay
Espaço de lazer, entretenimento e compras, o shopping center é ponto de encontro de muitos capixabas. No Estado, o setor cresceu bastante nos últimos anos. Confira os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Moxuara

O Shopping Vila Velha foi inaugurado em agosto de 2014. Ele é o maior shopping do Espírito Santo, construído em um terreno de 140 mil m². O empreendimento conta com 233 lojas satélites, um hipermercado, praça de alimentação e uma Alameda Gourmet com quatro restaurantes.
O Shopping Moxuara faz parte da rede de shoppings da Sá Cavalcante. Ele foi inaugurado em maio de 2014 para oferecer experiência em compras, lazer e serviços que beneficiam muito a população de Cariacica e regiões próximas. São 45 mil m², mais de 200 lojas, cinco salas de cinema, duas torres comerciais com 842 salas e a maior praça gastronômica do município.

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