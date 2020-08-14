Confira os shoppings vencedores da pesquisa

O Shopping Vila Velha foi inaugurado em agosto de 2014. Ele é o maior shopping do Espírito Santo, construído em um terreno de 140 mil m². O empreendimento conta com 233 lojas satélites, um hipermercado, praça de alimentação e uma Alameda Gourmet com quatro restaurantes.

O Shopping Moxuara faz parte da rede de shoppings da Sá Cavalcante. Ele foi inaugurado em maio de 2014 para oferecer experiência em compras, lazer e serviços que beneficiam muito a população de Cariacica e regiões próximas. São 45 mil m², mais de 200 lojas, cinco salas de cinema, duas torres comerciais com 842 salas e a maior praça gastronômica do município.