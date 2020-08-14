Confira os hotéis vencedores da pesquisa

3º lugar - Sheraton

A Rede de hotéis Ibis faz parte do Grupo Accor, que tem cerca de 3,7 mil estabelecimentos distribuídos por mais de 100 países. Do luxo ao econômico, oferece várias opções para aproveitar a estadia no hotel que faz o seu perfil. No Espírito Santo, a rede tem unidades em Vitória e Vila Velha.

O Bristol faz parte de uma rede de hotéis e, no Espírito Santo, conta com quatro unidades: duas em Vitória, uma em Vila Velha, e outra em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Na Capital, um dos empreendimentos está situado de frente para a praia de Camburi.

O Quality Hotel Aeroporto Vitória faz parte da Rede Atlântica Hotels, e está situado a três quadras da praia de Camburi, em frente ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles. A estrutura conta com piscina, fitness center, restaurante com serviço de quarto 24 horas, internet gratuita e café da manhã.

O Hotel Aruan fica localizado em frente à praia de Camburi, em Vitória, e faz parte da história de urbanização da capital capixaba. Em 1967, o empresário Hélio Perim comprou um dos únicos empreendimentos da região, o Hotel Camburi, que se tornaria um dos pontos de referência de hospedagem na orla, hoje com novo nome. Na época, contava com apenas 42 quartos e, atualmente, o Aruan possui mais de 100 habitações.

O Hotel Faraoh está localizado no município de Vila Velha. A tranquilidade do local é um de seus maiores atributos, além de estar a cerca de uma quadra da praia de Itaparica.