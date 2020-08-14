Confira os cursos técnicos profissionalizantes vencedores da pesquisa

A necessidade de uma formação mais rápida e focada em uma área de atuação faz com que muitas pessoas optem pelo curso técnico profissionalizante. Além disso, em alguns casos, eles são a porta de entrada para o emprego, já que muitas empresas avaliam os profissionais técnicos como ideais para ocupar seus quadros. Veja as instituições mais lembradas do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Cedtec
Desde a criação da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, em 1909, até a transformação em Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a instituição é uma referência em educação no país. O instituto oferece de cursos técnicos a mestrados e possui cerca de 36 mil alunos.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Desde sua criação, em 1942, já formou mais de 73 milhões de trabalhadores em 28 áreas da indústria, desde a iniciação profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica.
O Centro de Desenvolvimento Técnico (Cedtec) é uma rede de escolas técnicas criada em 2003 no Espírito Santo. A instituição atua fortemente na formação profissional oferecendo cursos técnicos, pós-técnicos e cursos de qualificação nas modalidades presencial e a distância (EAD). Já formou mais de 35 mil alunos e tem mais de 300 opções de cursos.