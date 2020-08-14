Confira os cursos técnicos profissionalizantes vencedores da pesquisa

A necessidade de uma formação mais rápida e focada em uma área de atuação faz com que muitas pessoas optem pelo curso técnico profissionalizante. Além disso, em alguns casos, eles são a porta de entrada para o emprego, já que muitas empresas avaliam os profissionais técnicos como ideais para ocupar seus quadros. Veja as instituições mais lembradas do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020: