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Recall de Marcas

Confira os cursos técnicos profissionalizantes vencedores da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:03

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:03

Aluna em aula de curso técnico
Cursos técnicos garantem formação profissional antes mesmo de ingressar em uma universidade Crédito: Retha Ferguson/Pexels
A necessidade de uma formação mais rápida e focada em uma área de atuação faz com que muitas pessoas optem pelo curso técnico profissionalizante. Além disso, em alguns casos, eles são a porta de entrada para o emprego, já que muitas empresas avaliam os profissionais técnicos como ideais para ocupar seus quadros. Veja as instituições mais lembradas do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Cedtec

Desde a criação da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, em 1909, até a transformação em Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a instituição é uma referência em educação no país. O instituto oferece de cursos técnicos a mestrados e possui cerca de 36 mil alunos.
O Centro de Desenvolvimento Técnico (Cedtec) é uma rede de escolas técnicas criada em 2003 no Espírito Santo. A instituição atua fortemente na formação profissional oferecendo cursos técnicos, pós-técnicos e cursos de qualificação nas modalidades presencial e a distância (EAD). Já formou mais de 35 mil alunos e tem mais de 300 opções de cursos.

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