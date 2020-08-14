Confira as marcas de arroz vencedoras da pesquisa

O arroz Rei Arthur é da Dickow Alimentos que atua no ramo de beneficiamento do produto desde 1959. O compromisso com a qualidade começa com a seleção rigorosa de matéria-prima e continua na industrialização com equipamentos de ponta. Esses são os cuidados, que, segundo a marca, garantem um produto de qualidade, com ótimo rendimento e o sabor mais puro do arroz.