Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall de Marcas

Confira as marcas de arroz vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:29
Um prato de arroz serve como base ou acompanhamento para diversas receitas
O arroz compõe a dieta básica da população brasileira Crédito: Pille Riin Priske/Unsplash
O arroz é um dos alimentos mais populares e compõe a dieta básica da população brasileira. A iguaria é tão versátil e admirada que acompanha pratos sofisticados e simples. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Rei Arthur

O arroz Rei Arthur é da Dickow Alimentos que atua no ramo de beneficiamento do produto desde 1959. O compromisso com a qualidade começa com a seleção rigorosa de matéria-prima e continua na industrialização com equipamentos de ponta. Esses são os cuidados, que, segundo a marca, garantem um produto de qualidade, com ótimo rendimento e o sabor mais puro do arroz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados