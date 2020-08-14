Confira as marcas de arroz vencedoras da pesquisa

O arroz é um dos alimentos mais populares e compõe a dieta básica da população brasileira. A iguaria é tão versátil e admirada que acompanha pratos sofisticados e simples. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:
2º lugar - Rei Arthur
O arroz Sepé é da Cooperativa Tritícola Sepeense - Cotrisel. A instituição nasceu da dificuldade de comercialização que os agricultores enfrentavam na década de 50, na região central do Rio Grande do Sul. Um pequeno grupo se reuniu buscando uma nova forma de vender seus produtos. De lá para cá, a cooperativa foi se adaptando aos ciclos vividos na região, tendo como primeiro produto o trigo. Atualmente, o carro-chefe da empresa é o arroz irrigado.
O arroz Rei Arthur é da Dickow Alimentos que atua no ramo de beneficiamento do produto desde 1959. O compromisso com a qualidade começa com a seleção rigorosa de matéria-prima e continua na industrialização com equipamentos de ponta. Esses são os cuidados, que, segundo a marca, garantem um produto de qualidade, com ótimo rendimento e o sabor mais puro do arroz.