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Recall de Marcas

Confira as lojas de material de construção vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:45

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:45

Emprego: construção civil
Para a obra, materiais de construção devem ser adquiridos em estabelecimentos de referência em qualidade e preço Crédito: Skeeze/Pixabay
Garantir variedade de produtos com os melhores preços é fundamental para as empresas que atuam no setor de materiais de construção. Sem esquecer, é claro, de acompanhar as tendências do mercado, em relação a materiais, cores e texturas. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Rede Constrular

A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos da base até o acabamento da obra.
A Rede Constrular surgiu da união de lojistas do mesmo segmento para negociar produtos em grupo e, assim, garantir com os fornecedores melhores preços aos clientes. Atualmente são mais de 20 lojas em todo o Espírito Santo.

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