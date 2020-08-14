Confira as lojas de material de construção vencedoras da pesquisa

Garantir variedade de produtos com os melhores preços é fundamental para as empresas que atuam no setor de materiais de construção. Sem esquecer, é claro, de acompanhar as tendências do mercado, em relação a materiais, cores e texturas. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:
2º lugar - Rede Constrular
A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos da base até o acabamento da obra.
A Rede Constrular surgiu da união de lojistas do mesmo segmento para negociar produtos em grupo e, assim, garantir com os fornecedores melhores preços aos clientes. Atualmente são mais de 20 lojas em todo o Espírito Santo.