Confira as lojas de material de construção vencedoras da pesquisa

Para a obra, materiais de construção devem ser adquiridos em estabelecimentos de referência em qualidade e preço

Garantir variedade de produtos com os melhores preços é fundamental para as empresas que atuam no setor de materiais de construção. Sem esquecer, é claro, de acompanhar as tendências do mercado, em relação a materiais, cores e texturas. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020: