Rede Construir trabalha para erguer sonhos junto aos clientes

A Rede Construir tem mais de 20 lojas no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Rede Construir

O sonho de construir ou reformar um imóvel pode ser realizado com preço acessível, facilidade nas condições de pagamento, atendimento de qualidade e em uma empresa que tem responsabilidade com o cliente. Além de oferecer uma grande variedade de produtos, essas são os principais atributos da Rede Construir.

O grupo, formado por grandes empresas do varejo de materiais para construção, conta com mais de 20 lojas no Espírito Santo. Em solo capixaba, a organização nasceu da necessidade de pequenos e médios empresários do comércio varejista desenvolverem mecanismos competitivos frente às outras empresas do setor.

O trabalho e o esforço da rede estão rendendo frutos para os varejistas que integram a marca nos municípios do Estado. Isso porque, para o mercado e os clientes, a Rede Construir merece ocupar o topo do ranking. Na 28ª edição do Recall de Marcas da Rede Gazeta, a empresa ficou em primeiro lugar no segmento material de construção.

Atribuímos esse resultado à confiança e à fidelidade que conquistamos junto aos clientes e vamos continuar trabalhando para, cada vez mais, fortalecer esse vínculo forte que construímos. Recebemos esse resultado com humildade e muita responsabilidade, ressalta o presidente da Rede Construir, Alexsander Kill.

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Segundo ele, a excelência no atendimento é garantida com o treinamento constante dos colaboradores. Outro ponto alto, e que resulta em um diferencial importante, é o centro de distribuição que garante às lojas associadas um grande mix de produtos e a rápida reposição dos seus estoques.

"Construímos um ambiente familiar entre proprietários, colaboradores e clientes. Somos parceiros de nossos fornecedores com um sistema de fidelidade, criando um ambiente favorável que nos permite negociações diferenciadas e, assim, garantindo ao consumidor preços bem atrativos" Alexsander Kill - Presidente da Rede Construir

No período de enfrentamento ao novo coronavírus, a Rede Construir teve como foco garantir o emprego e a segurança dos colaboradores. Para superar os desafios do "novo normal ", observando a forma como as pessoas passaram a se relacionar e a interagir, o grupo adotou e adaptou diferentes técnicas de marketing e vendas on-line.

Com um sentimento de dor, lamentamos profundamente as perdas de vidas e a crise econômica que comprometeu o sustento de tantas famílias. Mas criamos um ambiente seguro nas lojas. Apesar de tão grandes desafios, estamos enfrentando com bastante otimismo e temos uma expectativa positiva de que vamos crescer 10% em relação ao ano anterior, afirma Alexsander Kill.

Para 2021, a perspectiva é de dar continuidade à ampliação. A rede pretende expandir fomentando a adesão de novos associados, e ainda dar prosseguimento ao processo de profissionalização do centro de distribuição de produtos.