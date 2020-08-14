Rede Construir trabalha para erguer sonhos junto aos clientes

O sonho de construir ou reformar um imóvel pode ser realizado com preço acessível, facilidade nas condições de pagamento, atendimento de qualidade e em uma empresa que tem responsabilidade com o cliente. Além de oferecer uma grande variedade de produtos, essas são os principais atributos da Rede Construir.
O grupo, formado por grandes empresas do varejo de materiais para construção, conta com mais de 20 lojas no Espírito Santo. Em solo capixaba, a organização nasceu da necessidade de pequenos e médios empresários do comércio varejista desenvolverem mecanismos competitivos frente às outras empresas do setor.
O trabalho e o esforço da rede estão rendendo frutos para os varejistas que integram a marca nos municípios do Estado. Isso porque, para o mercado e os clientes, a Rede Construir merece ocupar o topo do ranking. Na 28ª edição do Recall de Marcas da Rede Gazeta, a empresa ficou em primeiro lugar no segmento material de construção.
Atribuímos esse resultado à confiança e à fidelidade que conquistamos junto aos clientes e vamos continuar trabalhando para, cada vez mais, fortalecer esse vínculo forte que construímos. Recebemos esse resultado com humildade e muita responsabilidade, ressalta o presidente da Rede Construir, Alexsander Kill.
Segundo ele, a excelência no atendimento é garantida com o treinamento constante dos colaboradores. Outro ponto alto, e que resulta em um diferencial importante, é o centro de distribuição que garante às lojas associadas um grande mix de produtos e a rápida reposição dos seus estoques.
"Construímos um ambiente familiar entre proprietários, colaboradores e clientes. Somos parceiros de nossos fornecedores com um sistema de fidelidade, criando um ambiente favorável que nos permite negociações diferenciadas e, assim, garantindo ao consumidor preços bem atrativos"
No período de enfrentamento ao novo coronavírus, a Rede Construir teve como foco garantir o emprego e a segurança dos colaboradores. Para superar os desafios do "novo normal ", observando a forma como as pessoas passaram a se relacionar e a interagir, o grupo adotou e adaptou diferentes técnicas de marketing e vendas on-line.
Com um sentimento de dor, lamentamos profundamente as perdas de vidas e a crise econômica que comprometeu o sustento de tantas famílias. Mas criamos um ambiente seguro nas lojas. Apesar de tão grandes desafios, estamos enfrentando com bastante otimismo e temos uma expectativa positiva de que vamos crescer 10% em relação ao ano anterior, afirma Alexsander Kill.
Para 2021, a perspectiva é de dar continuidade à ampliação. A rede pretende expandir fomentando a adesão de novos associados, e ainda dar prosseguimento ao processo de profissionalização do centro de distribuição de produtos.
Percebemos que cada vez mais a Rede Construir vem se destacando na preferência dos consumidores, e vamos fazer de tudo para honrar essa confiança. Queremos agradecer por isso, e dizer que tudo só faz aumentar a nossa responsabilidade. Além disso, também queremos garantir aos clientes que vamos, incansavelmente, buscar sempre a excelência para sermos uma ferramenta cada dia mais eficiente para transformar sonhos em realidade, finaliza o presidente.