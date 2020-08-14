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Recall de Marcas

Confira as lojas de calçados vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:48

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:48

Sapato com salto alto vermelho
Sapato com salto alto vermelho: conforto e qualidade é o que os consumidores procuram em lojas de calçados Crédito: shutterstock
Para acompanhar o ritmo das atividades diárias das pessoas, o calçado precisa ser confortável e resistente. E, para fazer a melhor escolha do produto que vai levá-lo de um lugar a outro, é importante ter uma loja de referência. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Los Neto

A Elmo hoje possui 32 lojas distribuídas no Espírito Santo e em Minas Gerais, tendo o centro de distribuição e a matriz localizados em Belo Horizonte (MG). O objetivo da empresa é continuar crescendo com a mesma solidez que até hoje o Grupo Elmo detém.
A Los Neto iniciou suas atividades há 25 anos, no município de Cariacica, em uma pequena loja de cerca de 45 metros quadrados. Pouco a pouco, o fundador da marca, Francisco Neto, expandiu a empresa que, atualmente, tem unidades em diversos municípios do Espírito Santo.

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