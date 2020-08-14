Confira as instituições de ensino a distância vencedoras da pesquisa

O ensino a distância é uma modalidade de educação, de nível técnico e superior, com formação não presencial. Com o avanço da tecnologia, esse serviço ganhou cada vez mais espaço. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:
2º lugar - Estácio
A instituição foi fundada no ano de 1972, quando um grupo de empresários, entre eles os professores Marco Antonio Laffranchi e Elisabeth Bueno Laffranchi, uniu-se para criar o Centro de Estudos de Londrina. Hoje, a Unopar conta com vários cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrados acadêmico e profissionais, além de doutorado acadêmico.
A instituição atua há mais de 20 anos no mercado capixaba e possui unidades em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, além dos diversos polos de ensino a distância. Esta modalidade tem uma dinâmica de estudos moderna, e a metodologia EAD Multivix desenvolve o senso de autonomia, disciplina e proatividade nos alunos.
A instituição possui quase cinco décadas de história e mais de 500 mil alunos. Com mais de 600 polos de ensino a distância, a Estácio é um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do país. No ensino presencial, a empresa atua no Distrito Federal e em 23 Estados, inclusive no Espírito Santo, totalizando cerca de 90 unidades.