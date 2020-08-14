Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall de Marcas

Confira as instituições de ensino a distância vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:23

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:23

Cursos a distância sobem 51% no ensino superior e número de vagas supera o de modalidade presencial
Ensino a distância, em plataformas digitais, é uma modalidade adotada em nível técnico e superior Crédito: janeb13/Pixabay
O ensino a distância é uma modalidade de educação, de nível técnico e superior, com formação não presencial. Com o avanço da tecnologia, esse serviço ganhou cada vez mais espaço. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Estácio

A instituição atua há mais de 20 anos no mercado capixaba e possui unidades em Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória, além dos diversos polos de ensino a distância. Esta modalidade tem uma dinâmica de estudos moderna, e a metodologia EAD Multivix desenvolve o senso de autonomia, disciplina e proatividade nos alunos.
A instituição possui quase cinco décadas de história e mais de 500 mil alunos. Com mais de 600 polos de ensino a distância, a Estácio é um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do país. No ensino presencial, a empresa atua no Distrito Federal e em 23 Estados, inclusive no Espírito Santo, totalizando cerca de 90 unidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados