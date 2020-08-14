Inovação e vanguarda na educação são as marcas da Unopar

A Unopar tem polos de educação a distância, distribuídos em operações próprias e parceiras, em todos os Estados brasileiros Crédito: Unopar/Divulgação

Reconhecida pela inovação, a Unopar é pioneira e se define como a maior universidade a distância do país. A instituição, inclusive, serviu de modelo para todo o setor educacional nessa modalidade que cada vez ganha mais espaço na sociedade, sobretudo diante da pandemia do novo coronavírus. A tradição na qualidade fez com que a empresa ficasse em primeiro lugar na pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta.

Your browser does not support the video tag.

Além de ser uma referência no ramo, a Unopar foi a primeira a ter uma biblioteca virtual, que mais uma vez serviu de exemplo para as outras instituições desta modalidade. "Nossa estratégia é manter a tradição de qualidade em ensino a distância, trazendo cada vez mais novas tecnologias, e manter a qualidade de ensino e do corpo docente", observa Jeferson Ortiz, diretor-sênior de Operações - Unidades Parceiras da Kroton, grupo responsável pela Unopar.

A Unopar oferece, ainda segundo ele, programas de graduação, ensino técnico, cursos de extensão e pós-graduação lato e stricto sensu. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, a prioridade da instituição foi preservar a qualidade e a proximidade com o público. "Ter o reconhecimento neste prêmio mostra o resultado de um trabalho bem-feito, e isso é muito gratificante para nós da Unopar, gestores de polos parceiros, professores, tutores e todos os colaboradores corporativos da instituição e polos", destaca Jeferson Ortiz.

Para Jeferson Ortiz, a principal lição aprendida com a pandemia é que a educação não pode parar. De acordo com o executivo, a Unopar trabalha para que, cada vez mais, a instituição contribua para a democratização da educação, levando o ensino a lugares onde as unidades presenciais não chegam.

"Continuaremos focando na nossa infraestrutura tecnológica, que já é robusta e adequada para operar em larga escala, e que permitiu que os alunos do Ensino a Distância não fossem afetados pela pandemia e pelas recomendações de isolamento social. Nosso time de professores e tutores continua trabalhando duro para garantir a continuidade do aprendizado e levando educação de qualidade aos nossos alunos" Jeferson Ortiz - Diretor sênior de Operações - Unidades Parceiras da Kroton

Para o diretor sênior de Operações - Unidades Parceiras da Kroton, Jeferson Ortiz, a estratégia do grupo é manter a tradição de qualidade em ensino a distância Crédito: Unopar/Divulgação

Fundada em 1972 em Londrina (PR), e credenciada como universidade em 1997, a Unopar, atualmente, pertence ao grupo Kroton, companhia presente em todo o país. Além da cidade paranaense de fundação, a Unopar tem unidades em Arapongas e Bandeirantes, e polos de educação a distância, distribuídos em operações próprias e parceiras, em todos os Estados brasileiros.