Confira as farmácias vencedoras da pesquisa

As farmácias e drogarias são consideradas serviços essenciais à população. Além da venda de medicamentos, também disponibilizam para os clientes itens de higiene básica. Nos últimos anos, as empresas estão se reinventando e, com isso, sendo um dos negócios que mais crescem no mercado. As empresas passaram a adotar as entregas e o uso de aplicativos para atrair cada dia mais clientes. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020: