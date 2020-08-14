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Recall de Marcas

Confira as farmácias vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:59

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:59

Farmacêutico apresenta produto para cliente em farmácia
As farmácias oferecem remédios, suplementos e itens de higiene e beleza Crédito: National Cancer Institute/Unsplash
As farmácias e drogarias são consideradas serviços essenciais à população. Além da venda de medicamentos, também disponibilizam para os clientes itens de higiene básica. Nos últimos anos, as empresas estão se reinventando e, com isso, sendo um dos negócios que mais crescem no mercado. As empresas passaram a adotar as entregas e o uso de aplicativos para atrair cada dia mais clientes. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Santa Lúcia

A Drogasil surgiu em São Paulo, em 1935. O primeiro passo para a criação da empresa foi a fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares daquele Estado: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil. Já em 1937, o negócio adotou o conceito de rede ao se juntar a outras drogarias: Amarante, Ypiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo. Desde então, não parou de crescer.
A farmácia Santa Lúcia nasceu em 1976, em um bairro homônimo localizado na Capital capixaba. A drogaria foi a primeira no Espírito Santo a oferecer entrega em domicílio, venda de genéricos, implantação do programa Farmácia Popular e vendas pela internet. A empresa também adota postura de responsabilidade social, investindo em ações de caráter cultural, educativo e social.

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