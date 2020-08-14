Confira as farmácias vencedoras da pesquisa

As farmácias e drogarias são consideradas serviços essenciais à população. Além da venda de medicamentos, também disponibilizam para os clientes itens de higiene básica. Nos últimos anos, as empresas estão se reinventando e, com isso, sendo um dos negócios que mais crescem no mercado. As empresas passaram a adotar as entregas e o uso de aplicativos para atrair cada dia mais clientes. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Santa Lúcia
A Rede Farmes nasceu em 1997 com o objetivo de agregar lojas com potencial competitivo para oferecer aos clientes uma opção atraente de compras de medicamentos. Os seus associados se unem sob essa bandeira, para efetuar negociações em conjunto. A Rede Farmes tem dezenas de farmácia espalhadas pelo Estado, atuando principalmente na Grande vitória e no Sul.
A Drogasil surgiu em São Paulo, em 1935. O primeiro passo para a criação da empresa foi a fusão de dois pequenos grupos de farmácias familiares daquele Estado: a Drogaria Bráulio e a Drogaria Brasil. Já em 1937, o negócio adotou o conceito de rede ao se juntar a outras drogarias: Amarante, Ypiranga, Morse, Orion, Sul América e Araújo. Desde então, não parou de crescer.
A farmácia Santa Lúcia nasceu em 1976, em um bairro homônimo localizado na Capital capixaba. A drogaria foi a primeira no Espírito Santo a oferecer entrega em domicílio, venda de genéricos, implantação do programa Farmácia Popular e vendas pela internet. A empresa também adota postura de responsabilidade social, investindo em ações de caráter cultural, educativo e social.