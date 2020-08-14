Rede Farmes se destaca no mercado por cuidar bem das pessoas

Rede Farmes está há 23 anos no mercado capixaba cuidando de pessoas Crédito: Divulgação/Felipe Amarelo

Quando o principal objetivo é cuidar de pessoas, a receita de sucesso da Rede Farmes agrega investimentos, atendimento de qualidade, engajamento, união e esforço dos empresários associados e colaboradores. A rede associativa do varejo farmacêutico, criada em 1997, tem orgulho de ser uma das marcas mais lembradas do segmento na Grande Vitória.

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A empresa genuinamente capixaba conquistou o primeiro lugar na categoria farmácia, na 28ª edição do Recall de Marcas da Rede Gazeta. Para Bruno Souza, diretor-financeiro da Rede Farmes, o diferencial que permite avanços é a troca de experiência entre os empresários que integram a associação de estabelecimentos.

"Esse resultado é o reconhecimento do trabalho que vem sendo feito há 23 anos para a população capixaba. O prêmio representa a nossa busca pela excelência, e nos sentimos muito orgulhosos de sermos lembrados pelo consumidor. Estamos colhendo os frutos do que é plantado diariamente em nossas farmácias. Recebemos esse prêmio com muito carinho" Bruno Souza - Diretor-financeiro da Rede Farmes

No cenário da pandemia do coronavírus, muitas pessoas voltaram sua atenção à importância do equilíbrio físico e mental. Neste contexto de preocupação com a saúde, Bruno aponta que a Rede Farmes apresentou um crescimento de 20%, resultado acima do esperado, e a expectativa agora é de que o segundo semestre de 2020 também seja positivo nos negócios.

Todos os setores de saúde cresceram muito. As pessoas estão mais preocupadas em se cuidar, estão buscando mais médicos e drogarias, em especial, procurando vitaminas para cuidar da imunidade. Fomos um dos poucos estabelecimentos que continuaram abertos durante a pandemia, pois pertencemos ao setor essencial. Em abril e maio, tivemos um ápice na procura e, nos outros meses, fomos melhores que as metas estabelecidas. Esperamos continuar assim até o final do ano", projeta.

E, como prova de que o setor está mesmo aquecido, a Rede Farmes estima aumentar em 15% o número de novas lojas ainda em 2020. Atualmente, o grupo conta com 130 farmácias distribuídas em Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana, além de unidades nas regiões Sul e Norte do Estado. Já para o próximo ano, o grupo pretende ampliar o negócio e aumentar o número de lojas em cerca de 20%.

TENDÊNCIA

Bruno aponta que esse movimento acompanha uma tendência de mercado e também está dentro do planejamento da Rede Farmes, ligada à Federação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácias (Febrafar). Durante sua trajetória, a empresa passa por processos de amadurecimento, sobretudo na questão de conscientização dos associados sobre a força que o conjunto de lojas repercute no mercado farmacêutico nacional.

Bruno Souza, diretor-financeiro da Rede Farmes: expansão no número de lojas está prevista para 2020 e 2021 Crédito: Divulgação/Rede Farmes

Filiada à Febrafar desde 2002, a Rede Farmes ganha respaldo no mercado e demonstra, cada dia mais, ser modelo de resultados positivos dentro da federação.