Confira as farmácias de manipulação vencedoras da pesquisa

As farmácias de manipulação são estabelecimentos onde fórmulas são manipuladas e preparadas de maneira personalizada, conforme as receitas prescritas por profissionais da área da saúde. Conhecer a história e a reputação desses locais dá mais segurança ao cliente na hora de contratar o serviço. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Santa Lúcia
A farmácia Alquimia foi fundada em outubro de 1989 pelo farmacêutico Júlio Cezar Campagnaro, cuja ideia era implantar um novo conceito de prestação de serviços de manipulação e drogaria num mesmo estabelecimento. Os laboratórios da empresa seguem rigorosamente todas as normas das boas práticas de manipulação.
A Rede Farmes nasceu em 1997 com o objetivo de agregar lojas com potencial competitivo para oferecer aos clientes uma opção atraente de compras de medicamentos. Os seus associados se unem sob essa bandeira, para efetuar negociações em conjunto. A Rede Farmes tem dezenas de farmácia espalhadas pelo Estado, atuando principalmente na Grande Vitória e no Sul.
Desde 1980 no mercado, o maior compromisso da Imafar é com a qualidade e melhoria contínua de seus produtos e serviços. A empresa tem 11 farmácias no Espírito Santo - nove na Grande Vitória e, as outras duas, em Linhares e Santa Teresa.
A farmácia Santa Lúcia nasceu em 1976, em um bairro homônimo localizado na Capital capixaba. A drogaria foi a primeira no Espírito Santo a oferecer entrega em domicílio, venda de genéricos, implantação do programa Farmácia Popular e vendas pela internet. A empresa também adota postura de responsabilidade social, investindo em ações de caráter cultural, educativo e social.