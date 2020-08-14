Confira as farmácias de manipulação vencedoras da pesquisa

3º lugar - Santa Lúcia

A farmácia Alquimia foi fundada em outubro de 1989 pelo farmacêutico Júlio Cezar Campagnaro, cuja ideia era implantar um novo conceito de prestação de serviços de manipulação e drogaria num mesmo estabelecimento. Os laboratórios da empresa seguem rigorosamente todas as normas das boas práticas de manipulação.

A Rede Farmes nasceu em 1997 com o objetivo de agregar lojas com potencial competitivo para oferecer aos clientes uma opção atraente de compras de medicamentos. Os seus associados se unem sob essa bandeira, para efetuar negociações em conjunto. A Rede Farmes tem dezenas de farmácia espalhadas pelo Estado, atuando principalmente na Grande Vitória e no Sul.

Desde 1980 no mercado, o maior compromisso da Imafar é com a qualidade e melhoria contínua de seus produtos e serviços. A empresa tem 11 farmácias no Espírito Santo - nove na Grande Vitória e, as outras duas, em Linhares e Santa Teresa.