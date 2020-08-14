Confira as empresas de vigilância vencedoras da pesquisa

3º lugar - Garra

A Prosegur tem mais de 40 anos de história e está presente em 25 Estados do país e no Distrito Federal. Recentemente, passou por um importante processo de expansão internacional, o que levou a empresa ao posto de referência global do setor de segurança privada. A empresa trabalha com três linhas de negócio  Prosegur Alarmes, Prosegur Security e Prosegur Cash.

A Visel Vigilância e Segurança faz parte do Grupo GPS. O grupo empresarial é referência no mercado de serviços indoor e tem mais de 2 mil clientes no país. A GPS desenvolve soluções customizadas para cada cliente, criando resultados crescentes e sustentáveis com uma equipe apaixonada por grandes desafios.

A VSG nasceu em 1986 e, desde então, é gerida por seu fundador, coronel Ladislau Paulino Campos. Ela superou obstáculos, se aperfeiçoou, investiu em estrutura, treinamento e, ao longo dos anos, conquistou a confiança do mercado tornando-se referência no segmento de segurança privada. Em 2001, a VSG ampliou seus serviços com a criação da VSG Tecnologia e Serviços. Está presente em todo o Estado.

A Vigserv Serviços de Vigilância e Segurança é uma empresa capixaba especializada em segurança patrimonial.