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Recall de Marcas

Confira as empresas de vigilância vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:02
Sistema de câmeras de vigilância
Empresas de vigilância utilizam-se de vários recursos, como câmeras, para garantir a proteção dos clientes Crédito: Burst/Pexels
Sentir-se seguro, seja em casa, seja no trabalho, é fundamental. Nesse sentido, empresas de vigilância têm um importante papel para garantir a proteção do patrimônio do contratante. Elas podem atuar tanto em residências e condomínios, quanto em empresas. Veja os vencedores deste segmento no Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Garra

A Prosegur tem mais de 40 anos de história e está presente em 25 Estados do país e no Distrito Federal. Recentemente, passou por um importante processo de expansão internacional, o que levou a empresa ao posto de referência global do setor de segurança privada. A empresa trabalha com três linhas de negócio  Prosegur Alarmes, Prosegur Security e Prosegur Cash.
A Visel Vigilância e Segurança faz parte do Grupo GPS. O grupo empresarial é referência no mercado de serviços indoor e tem mais de 2 mil clientes no país. A GPS desenvolve soluções customizadas para cada cliente, criando resultados crescentes e sustentáveis com uma equipe apaixonada por grandes desafios.
A VSG nasceu em 1986 e, desde então, é gerida por seu fundador, coronel Ladislau Paulino Campos. Ela superou obstáculos, se aperfeiçoou, investiu em estrutura, treinamento e, ao longo dos anos, conquistou a confiança do mercado tornando-se referência no segmento de segurança privada. Em 2001, a VSG ampliou seus serviços com a criação da VSG Tecnologia e Serviços. Está presente em todo o Estado.
A Vigserv Serviços de Vigilância e Segurança é uma empresa capixaba especializada em segurança patrimonial.
A Garra é uma empresa especializada em soluções de segurança que conta com uma estrutura moderna e profissionais criteriosamente selecionados, qualificados e treinados para oferecer o melhor serviço. O investimento em tecnologia de ponta, na capacitação da equipe e a orientação dos clientes são os diferenciais da empresa. A Garra tem ampla experiência no mercado de segurança, inclusive sendo reconhecida como uma das líderes do segmento.

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