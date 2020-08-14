Confira as empresas de aluguel de carros vencedoras na pesquisa

2º lugar - Unidas

A Localiza é a uma rede brasileira de lojas especializadas em aluguel de automóveis. Ela atua nas principais cidades e aeroportos do país há mais de quatro décadas. Ao todo, a empresa tem 608 agências nas principais cidades e aeroportos do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. Além disso, conta com uma frota de mais de 325 mil carros, em que o cliente escolhe o modelo de veículo que melhor se encaixa à sua necessidade.

A Movida Aluguel de Carros está no mercado desde 2006. A empresa conta com a frota mais nova do Brasil e dispõe de lojas nas principais cidades e aeroportos do país. Adquirida em 2013 pelo Grupo JSL, hoje faz parte da empresa Movida Participações, criada em 2015.

Fundada em 2009, a missão da Rent a Car é oferecer as melhores opções de aluguel de carros em todo mundo. A plataforma de aluguel de carros online oferece o serviço em mais de 160 países, com cobertura em 5 mil cidades e mais de 20 mil pontos de retirada ao redor do mundo. Além disso, tem parcerias com centenas de locadoras, desde grandes marcas até empresas locais.

A América Rental Car tem mais de 20 anos de experiência no segmento de aluguel de carros. Ela oferta o serviço de acordo com a necessidade dos clientes, em locação diária ou mensal, desenvolve atividades de locação de veículos com frota nova e diversificada com qualidade certificada pela ISO 9001. Ela também detém confiança e capacidade técnica atestadas por órgãos públicos federal, estadual e municipal.

A King Automotores está presente no mercado capixaba há quase 40 anos. Desde 1981 a empresa é destaque pela qualidade no atendimento ao cliente. Em 2008, a King certificou o seu sistema de gestão em conformidade com a norma NBR ISO 9001:2008. Em 2016, foi uma das primeiras empresas do Espírito Santo a atualizar sua certificação para a NBR ISO 9001:2015, demonstrando o compromisso em se manter sempre atualizada na busca da melhoria contínua.