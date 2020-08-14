Confira as empresas de água mineral vencedoras da pesquisa

A água é um recurso essencial para a nossa sobrevivência. Ela está presente em 70% do nosso corpo, além de fazer parte da nossa alimentação e higiene. A água mineral, que consumimos para beber, é um dos segmentos analisados pelo Recall de Marcas da Rede Gazeta. A pesquisa avalia as empresas que fazem o envasamento da água originada de fontes. Veja as marcas vencedoras neste segmento: