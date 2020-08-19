Qualidade e sustentabilidade fazem da Pedra Azul marca de sucesso

Água Pedra Azul: empresa busca o fortalecimento da marca com ações que promovem a preservação do meio ambiente Crédito: Divulgação/Pedra Azul

Elemento necessário para a sobrevivência, a água é um recurso natural indispensável para o consumo, bem como para a limpeza, preparo de refeições, higiene pessoal, entre outras atividades básicas. Por se tratar de um item tão importante, é necessário que a qualidade do produto seja garantida. É nesse atributo que investe a Pedra Azul, a marca de água mineral mais lembrada pelo público no Espírito Santo.

A empresa conquistou o 1º lugar no Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta no segmento. Ficamos muito honrados, felizes e gratificados, pois é o reconhecimento do nosso trabalho diário, nossa busca constante pela qualidade para poder oferecer ao capixaba o melhor. Temos muito orgulho em colocar à disposição do consumidor capixaba um produto que o auxilie na busca de uma vida mais saudável, natural e sustentável, ressalta a diretora comercial da empresa, Ângela Rambauducci Tavares de Brito.

Estar à frente é uma característica da empresa. A Pedra Azul é pioneira, afirma Ângela de Brito, na certificação NSF Internacional, concedida por organização independente que, ao analisar o processo de fabricação do produto, determina que está em conformidade com padrões específicos de segurança, qualidade, sustentabilidade ou desempenho. É também a primeira no Brasil e única no Espírito Santo a conquistar o selo de segurança alimentar do Inmetro.

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AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

Na busca por oferecer o produto da melhor qualidade, a empresa também investe no fortalecimento da marca, com ações que promovem a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. A empresa é pioneira no seu setor ao fazer o reaproveitamento da água e a instalação de sistema de energia solar. A Água Pedra Azul também realiza coleta seletiva para a destinação correta dos resíduos, e possui uma área de preservação ambiental em que já fez o plantio de mais de mil mudas nativas.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a empresa trabalhou para atender aos protocolos de segurança das autoridades sanitárias. Enquanto empresa, a Água Pedra Azul sempre esteve preocupada com seus colaboradores e clientes, reforçou treinamentos e sinalização da fábrica e escritório administrativo, e redobrou os cuidados de higiene. Todos os colaboradores utilizam máscaras, que são trocadas três vezes ao dia. Redobramos os cuidados de higienização dentro e fora do ambiente de trabalho, observa Ângela de Brito. Outras ações, como a instalação de dispensadores de álcool 70% e aferição da temperatura dos colaboradores diariamente, também foram adotadas pela empresa.

Linha de produção da água Pedra Azul, que possui certificação de qualidade e selo de segurança alimentar Crédito: Divulgação/Pedra Azul