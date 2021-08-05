Compras do Dia dos Pais devem movimentar R$ 175 milhões no comércio do ES

Movimento de pessoas no comércio da Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Os dias frios de agosto no Espírito Santo não têm preocupado o varejo capixaba, que espera um aquecimento nas vendas de Dia dos Pais deste ano. A expectativa é de uma alta de 13,5% em comparação com o mesmo período de 2020, garantindo um movimento de R$ 175 milhões.

O avanço vai superar também o período pré-pandemia. Segundo a Federação do Comércio, a receita com presentes em 2020 caiu 7% em relação a 2019, ficando em R$ 154 milhões no ano passado em relação ao mesmo período anterior, que alcançou R$ 165 milhões em vendas.

Levantamento da Fecomércio aponta que o valor médio que o consumidor no Estado deve gastar com uma lembrança é de R$ 200. Os segmentos de vestuário, calçados e acessórios devem concentrar a maior parte das compras, representando 65% da arrecadação com esse dia comemorativo.