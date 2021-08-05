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Vendas aquecidas

Compras do Dia dos Pais devem movimentar R$ 175 milhões no comércio do ES

A expectativa é de uma alta de 13,5% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2020. Receita com presentes deve ser superior ao período pré-pandemia

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2021 às 10:34
Movimento de pessoas no comércio da Glória, em Vila Velha
Movimento de pessoas no comércio da Glória, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Os dias frios de agosto no Espírito Santo não têm preocupado o varejo capixaba, que espera um aquecimento nas vendas de Dia dos Pais deste ano. A expectativa é de uma alta de 13,5% em comparação com o mesmo período de 2020, garantindo um movimento de R$ 175 milhões.
O avanço vai superar também o período pré-pandemia. Segundo a Federação do Comércio, a receita com presentes em 2020 caiu 7% em relação a 2019, ficando em R$ 154 milhões no ano passado em relação ao mesmo período anterior, que alcançou R$ 165 milhões em vendas.

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Levantamento da Fecomércio aponta que o valor médio que o consumidor no Estado deve gastar com uma lembrança é de R$ 200. Os segmentos de vestuário, calçados e acessórios devem concentrar a maior parte das compras, representando 65% da arrecadação com esse dia comemorativo.
De acordo com a Confederação do Comércio, em todo o país, as vendas no Dia dos Pais deve proporcionar um montante de R$ 6 bilhões para o caixa do comércio.

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