Clientes relatam problemas em app do Banestes e 'sumiço' de dinheiro da conta

Agência do Banestes: clientes do banco se depararam com saldo negativo, mesmo com dinheiro em conta Crédito: Carlos Alberto Silva

Clientes do Banestes relataram dificuldade para acessar sistemas do banco, sobretudo o aplicativo, nesta quarta-feira (15). Entre as queixas, está o "sumiço" de dinheiro das contas na instituição. Os usuários descobriram que não tinham mais saldo no momento em que iriam sacar ou efetuar pagamento.

Segundo os relatos, alguns clientes entraram no vermelho, com saldo negativo, ou ficaram com a conta zerada. Ainda há casos de dinheiro a mais no aplicativo da instituição, porém o dinheiro não pôde ser retirado. Na tela do caixa eletrônico, a informação era de que o equipamento estava sem comunicação com a agência.

O episódio também ganhou as redes sociais, com posts em que usuários acreditam se tratar de uma pane no sistema do Banestes.

cara o banestes deu pane hj e tirou o dinheiro de todo mundo — Lexy (@AlexyaMatos) February 15, 2023

Alguém me diz o que aconteceu com o banestes? — Pablin (@Pablo_Mqz) February 15, 2023

A assessoria do Banestes informou, em nota, que a instituição está realizando a atualização de sistemas em agências, o que gerou a inconsistência de saldo em algumas contas.