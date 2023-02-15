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Clientes relatam problemas em app do Banestes e 'sumiço' de dinheiro da conta

Usuários contam que descobriram que não tinham saldo no momento de efetuar saque ou fazer pagamento. Banco garantiu que estava atualizando o sistema e problema foi apenas na visualização
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 fev 2023 às 20:58

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 20:58

Banestes
Agência do Banestes: clientes do banco se depararam com saldo negativo, mesmo com dinheiro em conta  Crédito: Carlos Alberto Silva
Clientes do Banestes relataram dificuldade para acessar sistemas do banco, sobretudo o aplicativo, nesta quarta-feira (15). Entre as queixas, está o "sumiço" de dinheiro das contas na instituição. Os usuários descobriram que não tinham mais saldo no momento em que iriam sacar ou efetuar pagamento. 
Segundo os relatos, alguns clientes entraram no vermelho, com saldo negativo, ou ficaram com a conta zerada. Ainda há casos de dinheiro a mais no aplicativo da instituição, porém o dinheiro não pôde ser retirado. Na tela do caixa eletrônico, a informação era de que o equipamento estava sem comunicação com a agência. 
O episódio também ganhou as redes sociais, com posts em que usuários acreditam se tratar de uma pane no sistema do Banestes.  
A assessoria do Banestes informou, em nota, que a instituição está realizando a atualização de sistemas em agências, o que gerou a inconsistência de saldo em algumas contas.
"Isso afetou a visualização do saldo, mas o banco informa que os valores estão na conta dos correntistas. A previsão é que a atualização seja concluída até as 21 horas."

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