Casagrande vai discutir Previdência com outros Poderes nesta sexta

Renato Casagrande Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta

Em entrevista à GloboNews, o governador do Estado disse que já constituiu uma comissão que elaborou algumas proposta e estão conversando com demais poderes. "Essa semana, sexta-feira (18), tem um encontro com todos os chefes de Poderes para discutir o assunto", afirmou na entrevista.

De Brasília, por telefone, Casagrande conversou com a reportagem de A Gazeta, e disse que deve retornar na noite desta quarta-feira (16) ao Espírito Santo e tocar a reforma estadual.