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3ª parcela

Caixa paga auxílio para nascidos em novembro e dezembro nesta quarta (30)

Saques ou transferências desta parcela só serão liberados a partir de julho. Também recebem os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2021 às 18:25
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal deposita nesta quarta-feira (30) a terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em novembro e dezembro. Os valores depositados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
O dinheiro será creditado na conta do Caixa Tem e, a partir desta data, já pode ser movimentado pelo próprio aplicativo para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. Já os saques ou transferências serão liberados somente a partir do dia 16 de julho para os nascidos em novembro e 19 de julho para os nascidos em dezembro.

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Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da terceira parcela.
Também recebem os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0. Para eles, nada mudou no cronograma de pagamentos, e continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Está confirmada ainda mais uma parcela que deve ser paga até o fim de julho. Mas o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.

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VALOR DO AUXÍLIO

O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a família:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

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