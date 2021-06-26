Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em setembro neste domingo (26)

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

nascidos em setembro. Os valores depositados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores. Caixa Econômica Federal continua os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial neste domingo (27). Vão receber os beneficiários. Os valores depositados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.

O dinheiro será creditado na conta do Caixa Tem , e partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo próprio aplicativo, para fazer compras e pagamentos pelo cartão virtual ou QR Code. Já os saques ou transferências serão liberados somente a partir do dia 14 de julho.

Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o governo federal decidiram antecipar o calendário da terceira parcela. Todo o crédito será realizado ainda durante o mês de junho.

Já na segunda-feira (28), recebem os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8. Para eles, nada mudou no cronograma de pagamentos, e continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.

O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:

Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;

4 parcelas mensais no valor de R$ 250; Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;

têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150; A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS