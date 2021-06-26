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Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em setembro neste domingo (26)

Saques ou transferências desta parcela só serão liberados a partir de julho. Já na segunda (28), recebem beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8. Confira o calendário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2021 às 19:00

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 19:00

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal
Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal continua os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial neste domingo (27). Vão receber os beneficiários nascidos em setembro. Os valores depositados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
O dinheiro será creditado na conta do Caixa Tem, e partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo próprio aplicativo, para fazer compras e pagamentos pelo cartão virtual ou QR Code. Já os saques ou transferências serão liberados somente a partir do dia 14 de julho.

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Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o governo federal decidiram antecipar o calendário da terceira parcela. Todo o crédito será realizado ainda durante o mês de junho.
Já na segunda-feira (28), recebem os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8. Para eles, nada mudou no cronograma de pagamentos, e continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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Está confirmada ainda mais uma parcela que deve ser paga até o fim de julho. Mas, o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

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