Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em setembro neste domingo (25)

Neste domingo (25), a Caixa Econômica Federal deposita a primeira parcela do novo auxílio emergencial para beneficiários nascidos em setembro. As parcelas, que podem variar de R$ 150 a R$ 375 dependendo da composição familiar, serão depositadas nas poupanças sociais digitais, as mesmas contas utilizadas para recebimento do benefício no ano passado.
A partir de domingo, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de diversos estabelecimentos comerciais. Para fazer saque em espécie e transferências dos recursos, esse grupo terá que esperar até o dia 12 de maio, seguindo o novo cronograma de saques que foi antecipado.
O auxílio 2021 terá quatro parcelas, que serão pagas nos meses de abril, maio, junho e julho pelo governo federal (veja no calendário). Os valores podem mudar de acordo com a composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.
Para os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 5 a primeira parcela será depositada na segunda-feira (26). Esse grupo recebe o valor que for mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios. O calendário desses inscritos segue conforme o número do NIS (veja o calendário no final da matéria).
Vão receber as famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.
Segundo a Caixa, mais de 45 milhões de brasileiros, entre trabalhadores informais, desempregados e outros grupos inseridos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) terão acesso ao benefício nesta nova rodada de pagamentos.