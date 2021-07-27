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4ª parcela

Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em outubro nesta quarta (28)

Dinheiro da quarta parcela pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, mas saques e transferências só ficarão disponíveis em agosto. Também recebem beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2021 às 17:59

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 17:59

Vitória - ES - Aplicativo Caixa Tem
Aplicativo Caixa Tem, por onde é possível movimentar o auxílio emergencial Crédito: Vitor Jubini
Caixa Econômica Federal deposita nesta quarta-feira (28) a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em outubro. Os inscritos podem receber de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Os valores serão depositados na Poupança Social Digital.
A partir do dia 16 de agosto, os valores ficam disponíveis para saques e transferências. Até lá o benefício pode ser movimentado através do app Caixa Tem para pagamento de contas, de boletos e realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.

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Os pagamentos da quarta parcela começaram mais cedo do que o previsto inicialmente. A Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário dessa etapa que, antes, estava prevista para começar no dia 23 de julho.
Os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8 também recebem o benefício nesta quarta. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso.

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Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

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