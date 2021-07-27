Caixa paga auxílio emergencial para nascidos em outubro nesta quarta (28)

A Caixa Econômica Federal deposita nesta quarta-feira (28) a quarta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em outubro. Os inscritos podem receber de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Os valores serão depositados na Poupança Social Digital.
A partir do dia 16 de agosto, os valores ficam disponíveis para saques e transferências. Até lá o benefício pode ser movimentado através do app Caixa Tem para pagamento de contas, de boletos e realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.
Os pagamentos da quarta parcela começaram mais cedo do que o previsto inicialmente. A Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário dessa etapa que, antes, estava prevista para começar no dia 23 de julho.
Os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 8 também recebem o benefício nesta quarta. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.