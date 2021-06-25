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Benefício Emergencial

Caixa paga 3ª parcela do auxílio para nascidos em agosto neste sábado (26)

Benefício pode ser movimentado pelo app Caixa Tem, mas saques ou transferências só serão liberados a partir de julho. Confira o calendário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2021 às 19:05

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 19:05

Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
Neste sábado (26), a Caixa Econômica Federal paga a terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em agosto. Os valores depositados variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O dinheiro será creditado na conta do Caixa Tem e poderá ser movimentado pelo próprio app para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. Já os saques ou transferências serão liberados somente a partir do dia 13 de julho.

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Os pagamentos dessa etapa começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário da terceira parcela.
O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a família:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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Está confirmada ainda mais uma parcela que deve ser paga até o fim de julho. Mas, o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.

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