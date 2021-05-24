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Caixa paga 2ª parcela do auxílio nesta terça (25) para nascidos em agosto

O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, mas saques e transferências só ficarão disponíveis em junho. Também recebem beneficiários do Bolsa Família com NIS final 6

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2021 às 18:14
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (25) a segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em agosto. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositados nas contas Poupança Social Digital dos inscritos.
A partir do dia 11 de junho, os valores ficam disponíveis para saques e transferências. Até lá o benefício pode ser movimentado através do app Caixa Tem para pagamento de contas, de boletos e realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.

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Também recebem a segunda parcela do auxílio nesta terça-feira os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 6. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
O cronograma de pagamento da segunda parcela vai até o dia 30 de maio, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários. Já os saques começam a ser liberados no dia 31.

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Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150; 
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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