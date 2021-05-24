Caixa paga 2ª parcela do auxílio nesta terça (25) para nascidos em agosto

A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (25) a segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em agosto. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar, e serão depositados nas contas Poupança Social Digital dos inscritos.
A partir do dia 11 de junho, os valores ficam disponíveis para saques e transferências. Até lá o benefício pode ser movimentado através do app Caixa Tem para pagamento de contas, de boletos e realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.
Também recebem a segunda parcela do auxílio nesta terça-feira os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 6. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
O cronograma de pagamento da segunda parcela vai até o dia 30 de maio, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários. Já os saques começam a ser liberados no dia 31.
Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.