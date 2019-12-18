Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Último lote

Caixa libera saque do FGTS para nascidos em novembro e dezembro

Segundo a Caixa, em todo o Brasil, mais de 8 milhões de pessoas podem receber os recursos do FGTS. Saque está permitido até o fim de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 09:40

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 09:40

Atendimento de FGTS e PIS para trabalhadores em agência da Caixa de Jardim Camburi, Vitória Crédito: Geraldo Campos Jr
Os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro que não possuem conta na Caixa podem, a partir desta quarta-feira (18), efetuar o saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Este é o último lote de liberações a ser feito pelo banco, mas os trabalhadores têm até o fim de março para fazer o saque.
Segundo a Caixa, em todo o Brasil, mais de 8 milhões de pessoas podem receber os recursos. Cada trabalhador pode sacar até R$ 500 reais por conta que tiver - esteja ela ativa ou inativa. Podem retirar R$ 998 os trabalhadores que tinham até um salário mínimo depositado até 24 de julho deste ano - data em que foi publicada a medida provisória que liberou os saques.

Veja Também

Saiba quem vai poder sacar R$ 998 do FGTS

Os trabalhadores que nasceram entre janeiro e outubro e têm direito a receber R$ 998 vão poder sacar o valor complementar a partir de sexta-feira, dia 20. Isso porque o saque deste grupo estava autorizado, o valor permitido ainda era apenas R$ 500.

COMO SACAR O FGTS

É possível fazer o saque com o cartão cidadão e a senha, os trabalhadores podem optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências. Para quem só tem a senha cidadão, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa ou nas casas lotéricas com a apresentação do documento de identidade. Já quem não possui cartão nem senha precisa fazer o saque na boca do caixa.

Veja Também

Com impulso do FGTS, economia sinaliza aceleração no quarto trimestre

Quando o saldo das contas de FGTS for de até R$ 100,00, o saque é realizado de forma simplificada nas casas lotéricas, apenas com o número do NIS ou CPF e o documento de identidade.

CAIXA TEM 0800 PARA TIRAR DÚVIDAS

As dúvidas sobre valores e direito ao saque podem ser consultadas no app FGTS (disponível para iOS e Android), pelo site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas por dia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados