Caixa libera saque do FGTS para nascidos em novembro e dezembro

Atendimento de FGTS e PIS para trabalhadores em agência da Caixa de Jardim Camburi, Vitória Crédito: Geraldo Campos Jr

Os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro que não possuem conta na Caixa podem, a partir desta quarta-feira (18), efetuar o saque imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) . Este é o último lote de liberações a ser feito pelo banco, mas os trabalhadores têm até o fim de março para fazer o saque.

Segundo a Caixa, em todo o Brasil , mais de 8 milhões de pessoas podem receber os recursos. Cada trabalhador pode sacar até R$ 500 reais por conta que tiver - esteja ela ativa ou inativa. Podem retirar R$ 998 os trabalhadores que tinham até um salário mínimo depositado até 24 de julho deste ano - data em que foi publicada a medida provisória que liberou os saques.

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Os trabalhadores que nasceram entre janeiro e outubro e têm direito a receber R$ 998 vão poder sacar o valor complementar a partir de sexta-feira, dia 20. Isso porque o saque deste grupo estava autorizado, o valor permitido ainda era apenas R$ 500.

COMO SACAR O FGTS

É possível fazer o saque com o cartão cidadão e a senha, os trabalhadores podem optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências. Para quem só tem a senha cidadão, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa ou nas casas lotéricas com a apresentação do documento de identidade. Já quem não possui cartão nem senha precisa fazer o saque na boca do caixa.

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Quando o saldo das contas de FGTS for de até R$ 100,00, o saque é realizado de forma simplificada nas casas lotéricas, apenas com o número do NIS ou CPF e o documento de identidade.

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