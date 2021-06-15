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2ª parcela

Caixa libera saque do auxílio para nascidos em novembro nesta quarta (16)

Trabalhadores podem comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco para sacar o dinheiro. Confira o calendário de saque para os outros grupos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2021 às 18:07

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 18:07

*** FOTO DE ARQUIVO *** SÃO PAULO, SP, 21.08.2019 - Still dinheiro. CÃ©dulas. Real. (foto Gabriel Cabral/Folhapress)
Dinheiro do auxílio emergencial. Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress
Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (16) o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em novembro. Agora, os beneficiários vão poder ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.

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Para sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco.O auxílio foi depositado no dia 28 de maio, mas, até agora, só era possível movimenta-lo pelo aplicativo Caixa Tem.
O valor do benefício do em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.
O calendário de liberação do saque da segunda parcela vai até esta quinta-feira, 17 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos. E já na sexta-feira (18), com a antecipação do calendário começa a ser depositada a terceira parcela do auxílio (veja no fim da matéria).
Para os beneficiários do Bolsa Família, as datas não mudam. Eles continuam a receber o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.

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Está confirmada ainda mais uma parcela, a quarta, que deve ser paga em agosto. Mas, segundo informações do Estadão, o Governo Federal deve prorrogar os pagamentos do auxílio emergencial por mais três meses. Com isso, a ajuda financeira deve se estender até outubro.

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