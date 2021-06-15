Caixa libera saque do auxílio para nascidos em novembro nesta quarta (16)

A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (16) o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em novembro. Agora, os beneficiários vão poder ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
Para sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco.O auxílio foi depositado no dia 28 de maio, mas, até agora, só era possível movimenta-lo pelo aplicativo Caixa Tem.
O valor do benefício do em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.
O calendário de liberação do saque da segunda parcela vai até esta quinta-feira, 17 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos. E já na sexta-feira (18), com a antecipação do calendário começa a ser depositada a terceira parcela do auxílio (veja no fim da matéria).
Para os beneficiários do Bolsa Família, as datas não mudam. Eles continuam a receber o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.
Está confirmada ainda mais uma parcela, a quarta, que deve ser paga em agosto. Mas, segundo informações do Estadão, o Governo Federal deve prorrogar os pagamentos do auxílio emergencial por mais três meses. Com isso, a ajuda financeira deve se estender até outubro.