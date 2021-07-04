Caixa libera saque do auxílio para nascidos em março nesta segunda (5)

Nesta segunda-feira (05) a Caixa Econômica Federal libera o saque da terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em março. Os valores, agora disponíveis para saques e transferências, variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
O dinheiro para este grupo foi creditado na conta do Caixa Tem em 20 de junho, porém, até então, só podia ser movimentado pelo próprio aplicativo para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. A partir desta segunda, ele pode ser transferido ou sacado nas agências do banco, correspondentes Caixa Aqui ou nas lotéricas.
Os pagamentos da terceira parcela do auxílio começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário.
Está confirmada ainda mais uma parcela que deve ser paga até o fim de julho. Mas o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.
VALOR DO BENEFÍCIO
O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.