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3ª parcela

Caixa libera saque do auxílio para nascidos em março nesta segunda (5)

Dinheiro foi depositado em 20 de junho e só podia ser movimentado pelo app Caixa Tem. Agora os recurso também pode ser sacado ou transferido para outras contas

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 19:39

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 jul 2021 às 19:39
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Valores variam segundo a composição familiar Crédito: Siumara Gonçalves
Nesta segunda-feira (05) a Caixa Econômica Federal libera o saque da terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em março. Os valores, agora disponíveis para saques e transferências, variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
O dinheiro para este grupo foi creditado na conta do Caixa Tem em 20 de junho, porém, até então, só podia ser movimentado pelo próprio aplicativo para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. A partir desta segunda, ele pode ser transferido ou sacado nas agências do banco, correspondentes Caixa Aqui ou nas lotéricas.

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Os pagamentos da terceira parcela do auxílio começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário.
Está confirmada ainda mais uma parcela que deve ser paga até o fim de julho. Mas o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o Ministério da Economia está estudando o pagamento de "mais duas ou três parcelas" do auxílio.

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VALOR DO BENEFÍCIO

O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

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