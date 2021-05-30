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Caixa libera saque do auxílio para nascidos em janeiro nesta segunda (31)

Dinheiro foi depositado para este grupo no dia 16 de maio, mas só poderia ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Também recebem a 2ª parcela os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2021 às 18:11
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro na mão: 2ª parcela do auxílio Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (31) a liberação do saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial. A autorização será para os nascidos em janeiro, que também poderão, a partir desta data, fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
Para esses beneficiários o auxílio foi depositado no dia 16 de maio, mas, até o momento, só era possível movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter o dinheiro em mãos basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.

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O depósito da segunda parcela terminou neste domingo (30) para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 16 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos.
Nesta segunda, a Caixa também paga a segunda parcela do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 0. Para esse grupo vale a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150; 
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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