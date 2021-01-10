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Dinheiro na mão

Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,6 milhões nesta segunda

Dois grupos podem sacar nesta segunda. O primeiro é composto por de 3,5 milhões de trabalhadores dos ciclos 5 e 6 do calendário de pagamentos. Já o outro são os 100 mil que fazem parte do calendário do auxílio residual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2021 às 18:53

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 18:53

Pessoas na fila da agência da Caixa, em Campo Grande, para receber o auxílio de R$ 600,00 e o Bolsa Família - Cariacica/ES
Pessoas na fila da agência da Caixa, em Campo Grande, para receber o auxílio. Crédito: Vitor Jubini
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta segunda-feira (11) o saque em dinheiro do auxílio emergencial para trabalhadores de todo o país. São 3,6 milhões de beneficiários nascidos em maio que vão poder comparecer às Lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui ou mesmo agências do banco para sacar a parcela no valor de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).
O primeiro grupo, de 3,5 milhões de pessoas, é composto por trabalhadores que estão nos ciclos 5 e 6 de pagamentos. Eles receberam o dinheiro em 29 de dezembro, mas, até agora, só poderiam movimentá-lo em transações pelo aplicativo Caixa Tem.
O outro grupo é composto por 100 mil pessoas que fazem parte do calendário do auxílio residual, também nascidas em maio, e que foram aprovadas em dezembro após reanálise dos pedidos. Para eles, foi paga uma única parcela de R$ 300.

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Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.
O benefício foi criado em abril pelo governo federal para auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis foi estendido por até quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

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