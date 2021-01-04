Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,7 milhões nesta segunda

A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta segunda-feira (4) o primeiro saque de 2021 do auxílio emergencial. Serão contemplados 3,7 milhões de trabalhadores em todo o país nascidos em julho e que estão nos ciclos 3 e 4 de pagamentos.
Fazem parte desses ciclos os trabalhadores informais ou desempregados que tiveram o benefício depositado na poupança digital da Caixa em 25 de novembro (ciclo 5) e 14 de dezembro (ciclo 6).
Também recebem outros 100 mil inscritos nascidos em julho, mas que só foram aprovados em dezembro e vão receber o auxílio residual.
Até agora, esse dinheiro só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code. Agora, os usuários podem sacar os valores nas agências da Caixa.
SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL
O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.