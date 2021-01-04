Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,7 milhões nesta segunda

Fila para sacar o auxílio emergencial: 3,7 milhões de brasileiros vão poder resgatar o benefício nesta segunda.

Fazem parte desses ciclos os trabalhadores informais ou desempregados que tiveram o benefício depositado na poupança digital da Caixa em 25 de novembro (ciclo 5) e 14 de dezembro (ciclo 6).