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Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,7 milhões nesta segunda

Resgate em dinheiro será liberado para beneficiários nascidos em março, dos ciclos 5 e 6 de pagamentos. Veja o calendário

Publicado em 

03 jan 2021 às 21:51

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 21:51

Fila na agência da Caixa para receber o Auxílio Emergencial do Governo Federal
Fila para sacar o auxílio emergencial: 3,7 milhões de brasileiros vão poder resgatar o benefício nesta segunda. Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta segunda-feira (4) o primeiro saque de 2021 do auxílio emergencial. Serão contemplados 3,7 milhões de trabalhadores em todo o país nascidos em julho e que estão nos ciclos 3 e 4 de pagamentos.
Fazem parte desses ciclos os trabalhadores informais ou desempregados que tiveram o benefício depositado na poupança digital da Caixa em 25 de novembro (ciclo 5) e 14 de dezembro (ciclo 6).

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Também recebem outros 100 mil inscritos nascidos em julho, mas que só foram aprovados em dezembro e vão receber o auxílio residual.
Até agora, esse dinheiro só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code. Agora, os usuários podem sacar os valores nas agências da Caixa.

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SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL

O benefício, criado em abril pelo governo federal a fim de auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis, foi estendido até 31 de dezembro por meio de medida provisória.

TODOS OS CALENDÁRIOS DO AUXÍLIO

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